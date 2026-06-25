La Dirección de Minería participó en la Primera Jornada de Derecho Minero realizada en San Rafael

Durante el encuentro se analizaron los alcances del nuevo Código de Procedimiento Minero de Mendoza, una herramienta que moderniza los procedimientos administrativos, fortalece el control ambiental y ciudadano y refuerza las funciones de fiscalización de la Autoridad Ambiental Minera y la Policía Minera.

La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente participó en la Primera Jornada de Derecho Minero, un espacio de intercambio y actualización técnica que reunió a profesionales del derecho, estudiantes y representantes vinculados al sector minero.

La actividad se realizó en el Auditorio del Poder Judicial de San Rafael y fue organizada por el Colegio Público de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial de Mendoza junto con el Instituto de Derecho Minero, Hidrocarburos y Energías Renovables (IDMHER), con el objetivo de abordar los principales desafíos normativos y jurídicos vinculados al desarrollo de la actividad minera.

Como parte de la jornada expusieron Hugo Hauser, abogado de la Dirección de Minería, y Axel Franco, inspector de la Policía Minera de la delegación San Rafael. Durante su presentación analizaron el rol de la Autoridad Ambiental Minera, las funciones de la Policía Minera y los principales cambios introducidos por el nuevo Código de Procedimiento Minero de Mendoza, aprobado en 2024.

La exposición abordó los objetivos centrales de la normativa, que actualizó los procedimientos administrativos para alinearlos con las reformas incorporadas al Código de Minería de la Nación, con el fin de dotar de mayor transparencia, agilidad y previsibilidad a la actividad minera.

Asimismo, se destacó la incorporación de herramientas destinadas a fortalecer el control ambiental y la participación ciudadana, incluyendo capítulos específicos sobre responsabilidad social, protocolos de interacción comunitaria y mecanismos de monitoreo participativo del agua junto a las comunidades locales.

También se analizaron las modificaciones vinculadas a la Policía Minera, que fortalecen sus funciones de inspección y control e incorporan un sistema actualizado de graduación de multas. En ese marco, se remarcó el papel de la Autoridad Ambiental Minera como autoridad de aplicación de los procedimientos ambientales vinculados a esta actividad, consolidando las herramientas de evaluación, fiscalización y seguimiento previstas por la normativa.

Durante la exposición se abordaron además aspectos vinculados a la gestión de calidad, la transparencia institucional y los mecanismos de participación ciudadana incorporados al sistema de gestión minera provincial, destacando la importancia de contar con instrumentos normativos modernos que permitan fortalecer los procesos de control y administración de los recursos mineros.

La jornada contó además con la participación de Carolina Cirica y Andrea Darol, integrantes del Instituto de Derecho Minero y Ambiental del Foro de Abogados de San Juan; junto con la Camila Salcedo y Luis Toledo, autoridades de la Comisión de Derecho Minero de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza.

Además del análisis del nuevo Código de Procedimiento Minero, el programa incluyó exposiciones sobre gestión ambiental, desarrollo de proveedores locales y otros aspectos vinculados al marco regulatorio de la actividad.