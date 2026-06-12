La Coordinación de Discapacidad del Municipio de San Rafael pone en marcha el programa “Redes que Sostienen”

La propuesta contempla la realización de talleres grupales coordinados por profesionales de la psicología, quienes estarán a cargo de generar instancias de intercambio, reflexión y contención para los participantes.

Las actividades se desarrollarán en la sede de la Coordinación de Discapacidad, ubicada en la intersección de calles Córdoba y Zapata, y requerirán inscripción previa. Los interesados pueden acercarse por la sede de lunes a viernes de 8 a 13.

El programa busca fortalecer las redes de apoyo, promover la participación y ofrecer estrategias que contribuyan al bienestar de las familias que acompañan a personas con discapacidad.

“Cuando llega una persona con discapacidad a una familia se generan cambios en toda la dinámica familiar. Por eso es importante contar con espacios de escucha, acompañamiento y participación, donde también podamos aprender de las experiencias de otras familias”, expresó la coordinadora del área, Julia Perdigues.

Desde el área también recordaron que continúan desarrollándose los asesoramientos en discapacidad en barrios y distritos del departamento, además de la atención permanente en la Coordinación, donde se brinda información sobre certificados de discapacidad, talleres y programas disponibles para la comunidad.