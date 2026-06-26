La CGT anunció un paro general y endurece su plan de lucha contra Javier Milei

El anuncio se realizó tras una reunión del Consejo Directivo en la sede de la central obrera en la calle Azopardo, donde los dirigentes evaluaron el escenario político y sindical frente al avance de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

¿Qué decidió la CGT tras la reunión en Azopardo?

Durante el encuentro, la conducción cegetista resolvió avanzar hacia una estrategia de conflictividad creciente que incluye la preparación de un paro general nacional y la articulación con las centrales de las CTA.

Los dirigentes remarcaron que la falta de una fecha concreta responde a una decisión táctica y estratégica, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas a través de mesas de trabajo integradas por referentes de las distintas organizaciones sindicales.

La iniciativa también contempla la realización de protestas sectoriales previas, como asambleas en lugares de trabajo, manifestaciones y distintas acciones de visibilización del conflicto.

¿Qué dijo la CGT sobre la reforma laboral?

Uno de los puntos centrales del posicionamiento sindical es el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Según la conducción de la CGT, el avance de estas medidas motiva el endurecimiento del plan de lucha y la necesidad de articular respuestas más amplias.

En ese marco, el dirigente Jorge Sola, uno de los triunviros, explicó que la central busca construir una estrategia común con otras organizaciones y sectores sociales afectados por las políticas oficiales.

También participaron del anuncio Octavio Arguello, del gremio de Camioneros, y Horacio Arreceygor, del sindicato SATSAID, quienes formaron parte del Consejo Directivo que definió los pasos a seguir.

¿Qué plan político impulsa la CGT además del paro?

Más allá de la medida de fuerza, la CGT planteó la intención de construir un proyecto político “a favor de los trabajadores”, con el objetivo de influir en el escenario electoral y en futuras definiciones de gobierno.

En ese sentido, Sola señaló que la central busca que cualquier dirigente que aspire a cargos públicos tenga en cuenta los derechos laborales como eje central de su agenda.

Además, el sindicalista expresó la intención de ampliar la convocatoria a otros sectores sociales que, según la CGT, se ven afectados por las políticas actuales, como jubilados, personas con discapacidad y estudiantes.

La estrategia incluye la organización de una posible marcha federal que unifique a distintos espacios de oposición al Gobierno, en lo que sería una de las mayores movilizaciones sindicales y sociales del último tiempo.

¿Cómo sigue el conflicto entre la CGT y el Gobierno?

Con este anuncio, la relación entre la CGT y la administración de Javier Milei entra en una nueva etapa de tensión, marcada por la posibilidad de medidas de fuerza de alcance nacional.

La definición de la fecha del paro general dependerá de la coordinación con las CTA y del avance de las mesas de acción sindical, aunque desde la conducción ya anticipan un escenario de mayor conflictividad en las próximas semanas.

El conflicto se centra principalmente en el rechazo a la reforma laboral y en la discusión por el rumbo económico del país, que la central obrera cuestiona por su impacto en los trabajadores.

Fuente;https://617.news/la-cgt-anuncio-un-paro-general-y-endurece-su-plan-de-lucha-contra-javier-milei/