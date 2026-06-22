J.P. Morgan advierte que 2027 pondrá a prueba el plan financiero de Javier Milei por los fuertes vencimientos de deuda en dólares

El mayor banco de inversión de Estados Unidos estima que Argentina enfrentará necesidades de financiamiento por hasta u$s9.000 millones en el año electoral. Destacó el superávit fiscal, pero señaló que será clave volver gradualmente a los mercados internacionales y profundizar la estrategia de prefinanciamiento.

El gobierno de Javier Milei enfrenta uno de sus principales desafíos financieros de cara a 2027 . Según un informe de JP Morgan , el volumen de vencimientos de deuda en moneda extranjera previsto para el próximo año obligará a profundizar la estrategia de financiamiento y acumulación de reservas para evitar tensiones en pleno calendario electoral.

El mayor banco de inversión de Estados Unidos considera que la administración nacional logró avances significativos en materia fiscal y macroeconómica, aunque advierte que la magnitud de las obligaciones en dólares exigirá una combinación de disciplina fiscal, manejo activo de la deuda y una progresiva vuelta a los mercados internacionales de crédito.

El informe destaca que los requerimientos de divisas del sector público alcanzarán el equivalente al 3,7% del Producto Bruto Interno (PBI) durante 2027. Sin embargo, si se incorporan los compromisos asociados al Banco Central, incluyendo los Bopreal y los acuerdos de financiamiento (repos) con bancos internacionales, las necesidades totales ascienden al 5,3% del PBI.

En términos absolutos, JP Morgan estima que la brecha de financiamiento en moneda extranjera podría rondar los u$s9.000 millones, suponiendo una renovación completa de los vencimientos en pesos.

El escenario mejora si el Banco Central logra refinanciar los repos vigentes con entidades financieras internacionales. En ese caso, la necesidad de financiamiento se reduciría a aproximadamente u$s4.000 millones.

La estrategia para evitar tensiones

Frente a este panorama, el banco considera que el Gobierno ya comenzó a trabajar en una estrategia de prefinanciamiento con el objetivo de llegar a 2027 con una posición más sólida.

JP Morgan define este enfoque como una búsqueda de «antifragilidad», es decir, la capacidad de fortalecer las cuentas públicas antes de enfrentar un contexto potencialmente más volátil por la incertidumbre electoral.

Dentro de sus proyecciones, la entidad contempla nuevas colocaciones de deuda por unos u$s2.500 millones durante el segundo semestre de este año, que se sumarían a los u$s4.000 millones ya previstos para 2026.

El objetivo es acumular recursos con anticipación para reducir la dependencia de los mercados en un período históricamente sensible para la economía argentina.

Para cubrir las necesidades futuras, la entidad identifica tres pilares fundamentales:

Mantener la disciplina fiscal.

Profundizar la gestión activa de pasivos.

Recuperar gradualmente el acceso a los mercados internacionales de crédito.

Según el banco, la escala de los vencimientos en moneda extranjera obliga a complementar la acumulación de reservas con fuentes de financiamiento más diversificadas. En ese sentido, considera que Argentina eventualmente deberá volver a emitir deuda en el exterior, siempre que las condiciones de mercado resulten compatibles con la estrategia oficial.

Un panorama más favorable para 2026

A diferencia de lo que proyecta para 2027, JP Morgan observa una situación más controlada para el resto de 2026. El informe estima que las necesidades de financiamiento en moneda local equivalen al 6,9% del PBI, mientras que las denominadas en dólares representan alrededor del 1,6% del producto.

Para el banco, estos compromisos lucen manejables gracias a la combinación de emisiones de deuda doméstica en dólares, préstamos de organismos multilaterales, operaciones de financiamiento y recursos provenientes de privatizaciones.

Uno de los aspectos más valorados por la entidad es la continuidad del programa fiscal. JP Morgan sostiene que el compromiso del Gobierno con el equilibrio de las cuentas públicas se mantiene firme, incluso en un contexto de menores ingresos tributarios.

Durante mayo, el sector público registró un superávit primario superior al esperado, equivalente a unos u$s1.400 millones. De esta manera, el resultado acumulado del año alcanzó el 0,8% del PBI.

Incluso considerando el pago de intereses de la deuda, el resultado financiero continúa mostrando un saldo positivo cercano al 0,2% del producto. Para todo 2026, el banco proyecta equilibrio financiero y estima que un superávit primario del 1,5% del PBI será suficiente para afrontar los compromisos por intereses.

El informe también señala que la estrategia fiscal comienza a mostrar una transición gradual. Tras una primera etapa basada principalmente en un fuerte ajuste del gasto, JP Morgan considera que el Gobierno buscará sostener el equilibrio fiscal mediante una mayor generación de ingresos, impulsada por la recuperación de la actividad económica y la venta de activos estatales.

Actualmente, el gasto primario se ubica un 29% por debajo del promedio registrado entre 2017 y 2019. Las mayores reducciones se observan en los subsidios económicos, que caen cerca de 60%, y en la inversión pública, que se encuentra aproximadamente 76% por debajo de los niveles previos.

Para JP Morgan, estos avances explican buena parte de la mejora macroeconómica observada hasta el momento. Sin embargo, advierte que la verdadera prueba para el programa financiero llegará en 2027, cuando la capacidad para refinanciar vencimientos y acceder al financiamiento internacional será determinante para sostener la estabilidad económica.

Fuente:https://www.ambito.com/finanzas/jp-morgan-advierte-que-2027-pondra-prueba-el-plan-financiero-javier-milei-los-fuertes-vencimientos-deuda-dolares-n6291171