Irrigación y el Fondo de Agua del Río Mendoza firman un convenio para fortalecer la seguridad hídrica de la cuenca del río Mendoza

El Departamento General de Irrigación y el Fondo de Agua del Río Mendoza firmaron un convenio marco de cooperación para impulsar acciones conjuntas orientadas a fortalecer la seguridad hídrica de la cuenca del río Mendoza.

El acuerdo establece un esquema de articulación técnico e institucional entre ambas entidades para diseñar, implementar y evaluar proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, con el objetivo de enfrentar los desafíos que plantea la variabilidad climática y la creciente demanda de agua.

La iniciativa se alinea con el Plan Hídrico 2050 de la provincia de Mendoza y con el Plan Estratégico 2022-2027 del Fondo de Agua, promoviendo la cooperación entre organismos públicos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la gestión sostenible del recurso.

Entre los principales ejes de trabajo se destacan:

* Protección y restauración de humedales.

* Promoción de buenas prácticas agrícolas para mejorar la eficiencia hídrica intrafinca.

* Monitoreo y evaluación de la calidad y cantidad de agua en la cuenca.

* Desarrollo de campañas de educación y concientización ciudadana sobre el uso responsable del agua.

* Impulso de la agenda de género y agua a través del programa Agua y Mujer.

* Adaptación al cambio climático y gestión de riesgos mediante soluciones basadas en la naturaleza.

* Apertura y acceso público a datos e información vinculados a la gestión hídrica.

Además, el convenio prevé la formulación conjunta de proyectos para acceder a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales destinadas a iniciativas relacionadas con la seguridad hídrica.

Con una vigencia inicial de dos años, el acuerdo constituye una herramienta estratégica para fortalecer la gobernanza del agua y promover acciones concretas que contribuyan a la sostenibilidad de la cuenca del río Mendoza.

Sobre Fondos de Agua

El Fondo de Agua del Río Mendoza es un consorcio de cooperación público – privada creado el 5 de mayo de 2022, integrado por la empresa Agua y Saneamiento Mendoza S.A. (AySAM), el Ministerio de Energía y Ambiente del Gobierno de Mendoza (MEyA), la empresa Cervecería y Maltería Quilmes (CMQ); Aguas de Origen S.A. (DANONE/CCU) y la empresa Servicios y productos para bebidas refrescantes S.R.L. (COCA COLA).

El Fondo cuenta con la asistencia técnica de la ONG internacional The Nature Conservancy (TNC) como organización que tiene la responsabilidad de monitorear la creación y cooperación de Fondos de Agua en América Latina, en el marco de su colaboración con la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua (creada en 2011). Dicha Alianza es integrada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI), con el fin de contribuir a la seguridad hídrica de América Latina y el Caribe a través de la creación y el fortalecimiento de Fondos de Agua.

Los Fondos de Agua son organizaciones que diseñan e impulsan mecanismos financieros y de gobernanza, articulando actores públicos, privados y de la sociedad civil con el fin de contribuir a la seguridad hídrica y al manejo sustentable de una cuenca determinada. Además, ayudan a fortalecer la gestión integrada de cuencas hidrográficas y la gestión de los recursos hídricos, a través de la financiación de acciones de conservación a largo plazo tales como reforestación, mejores prácticas agrícolas y ganaderas, protección de áreas ribereñas, educación, control y monitoreo, estudios de relevancia para la seguridad hídrica, entre otras acciones. Adicionalmente, los Fondos de Agua proporcionan herramientas útiles para planificar e identificar soluciones para

enfrentar el cambio climático.