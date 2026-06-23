Irrigación publicó un nuevo libro: “Hidrología aplicada en la gestión hídrica”

Ésta obra inaugura la serie técnica del organismo bajo la dirección del Superintendente Sergio Marinelli y del Director de Gestión Hídrica, Rubén Villodas, con el objetivo de cerrar la brecha entre el conocimiento científico de vanguardia y la toma de decisiones en la administración del recurso.

“Hidrología aplicada en la gestión Hídrica”, Volumen 1, es el libro que acaba de lanzar el Departamento General de Irrigación a través de su editorial, Irrigación Edita. Una obra de gran valor para aquellos que comparten experiencias y una nueva cosmovisión en el universo hídrico.

Asimismo, el texto fundamenta la transición desde un manejo reactivo de crisis hacia una gestión proactiva del riesgo, plasmada en el Plan Especial de Gestión del Riesgo de Sequía (PEGRIS) que presentó Irrigación el año pasado, complementando las acciones de gestión con soluciones operativas innovadoras como la «Cuenta de Agua» y el software SIDIS, que optimizan la distribución volumétrica y mejoran la transparencia del sistema.

El libro también profundiza en pilares de la seguridad jurídica, como el aforo legal y la línea de ribera, ante escenarios de recursos decrecientes.

A partir de su prefacio, a cargo del Superintendente del organismo, Sergio Marinelli, la obra prevé acercar dos visiones que parecían estar fragmentadas en dimensiones distintas hasta ahora: el corpus teórico y su aparente escisión del paradigma de gestión, es decir, la verdadera toma de decisiones. Por otra parte, nos entrega una visión de futuro: pone al servicio de nuestros profesionales y decisores, herramientas nuevas, ya probadas, que garantizan y validan procesos para afrontar desafíos complejos como el cambio climático.

“La realidad nos demuestra que el ciclo hidrológico es esencialmente cambiante y requiere de una gobernanza proactiva, que reemplace las herramientas obsoletas del siglo pasado por un enfoque basado en el diseño adaptativo y la gestión del riesgo”, nos advierte desde las primeras páginas Marinelli, para luego sumergirnos en el capítulo que abre la compilación: “Gestión de la sequía: índices climáticos”. Este capítulo lo escribe el compilador de la obra, Rubén Villodas, Director de Gestión Hídrica del organismo del agua, y anuncia la compatibilidad entre ciencia y aplicabilidad que se mantiene a través de todo el libro.

Esta obra se posiciona como una referencia técnica y bibliográfica indispensable para estudiantes, planificadores, ingenieros y profesionales del derecho, como también autoridades del Estado.

El mensaje final es claro: la anticipación basada en información científica es la clave para fortalecer la resiliencia hídrica de la provincia, consolidando la provincia de Mendoza como un modelo de gestión dinámica y participativa para proteger el desarrollo sostenible en el siglo XXI.

Autores que componen la obra:

Rubén Villodas

Marcela Andino

Mauricio Pinto

Rodrigo Villarreal

Matías Roselló

Héctor Abel Segal

Carlos Martini

Juan A. Rivera

Ignasi Serviá Goixart

Ezequiel Toum

Marcelo Alejandro Toledo