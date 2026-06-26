Irrigación inaugurará hoy un gran parque solar en Valle de Uco

El Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, junto al Ministro de Gobierno, Natalio Mema, el Intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, el Consejero por el río Tunuyán Superior, Omar Sorroche, y otros funcionarios y técnicos del organismo del agua, inaugurarán este viernes el “Parque de generación fotovoltaico en Dique Valle de UCO”, ubicado en el distrito Campo de Los Andes, departamento de Tunuyán.

Será a las 13h, en el predio del dique, y al final de una recorrida que harán Marinelli y Morillas por tres obras hídricas que se ejecutan en San Carlos con fondos del resarcimiento: “Modernización del Sistema de Riego canal Calise”, “Modernización del Sistema de Riego Yaucha-Presurización Rama Dumas” y “Modernización de riego canal Matriz Valle de Uco- Sistema Presurizado Paraje Altamira”.

El parque solar consolida a Irrigación como una entidad generadora responsable, que avanza hacia la sostenibilidad y posiciona al organismo como usuario-generador activo, alineado con la Ley de Generación Distribuida.

La inauguración será a las 13 hs, en el predio del dique Valle de Uco.

Parque solar

Recorrido de obras

Calise

Altamira

Dumas