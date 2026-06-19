Irrigación fortalece la red de monitoreo hidrológico y meteorológico de Mendoza, clave para la gestión del agua

La Dirección de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación, a través del Departamento de Hidrología, lleva adelante cada año la campaña de mantenimiento de las estaciones que integran el Sistema de Información Hidronivometeorológica (SIH), distribuidas a lo largo de la cordillera mendocina.

Estas estaciones se encuentran en ambientes extremos, expuestas a bajas temperaturas, viento, nieve y aislamiento. Por ello, las tareas periódicas de mantenimiento resultan indispensables para asegurar la continuidad y calidad de las mediciones.

Durante la campaña, los técnicos relevan el estado de las estaciones hidronivometeorológicas, que transmiten durante todo el año datos de Equivalente de Agua en Nieve (EAN), altura de nieve, temperatura del aire y del suelo, velocidad y dirección del viento, humedad relativa, y radiación incidente y reflejada.

Además, se trabaja sobre estaciones de aforo, encargadas de medir el caudal de los ríos. En 2026 se incorporarán sensores meteorológicos como anexo a estas secciones, lo que permitirá sumar datos de precipitación, temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento, humedad relativa y presión atmosférica.

Proceso de modernización

Este año continúa el proceso iniciado en 2025 para modernizar las comunicaciones en estaciones hidronivometeorológicas y secciones de aforo. Los trabajos alcanzan a distintas cuencas de la provincia:

-Cuenca del río Mendoza: estaciones Horcones y Toscas; y estación de aforo Guido, sobre el río Mendoza, en Ruta Nacional 7.

-Cuenca del río Tunuyán: estaciones Palomares y Salinilla.

-Cuenca del río Diamante: Laguna del Diamante y estación de aforo La Jaula.

-Zona de riego del río Malargüe: estación Malargüe y sección de aforo La Barda.

-Cuenca del río Grande: estación Valle Hermoso y sección de aforo La Gotera.

-Cuenca del río Atuel: Laguna del Atuel y secciones de aforo Loma Negra y La Angostura.

Durante la campaña de verano se realiza una inspección general de las estaciones, limpieza y verificación de sensores, control del sistema de adquisición y transmisión de datos, revisión de protecciones eléctricas, sistema de alimentación, reemplazo de baterías, conexiones eléctricas y estructura de soporte.

También se efectúan pruebas de funcionamiento del snow pillow y de la balanza nivométrica, equipos fundamentales para obtener el Equivalente de Agua en Nieve. Este dato es clave para el pronóstico de caudales, la prevención de inundaciones, el control de embalses, la planificación del riego y distintas investigaciones ambientales.

¿Por qué son importantes estas tareas?

A un año de la implementación del plan de modernización del sistema de comunicaciones del SIH, instalado originalmente a fines de los años 90, Irrigación recibe datos en tiempo real, las 24 horas, con mayor densidad de información. Además, las cámaras instaladas en las estaciones permiten observar las condiciones de alta montaña en tiempo real.

Para que esta “ventana a la cordillera” funcione correctamente, es necesario mantener estos equipos ubicados en sitios estratégicos y sometidos a condiciones climáticas hostiles durante gran parte del año.

El nuevo sistema ya se encuentra instalado en ocho estaciones hidronivometeorológicas y ha permitido mejorar la disponibilidad de información, optimizar el servicio y generar un ahorro significativo para el organismo.

Lo que viene

Lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027 se avanzará con nuevas instalaciones:

-Cuenca del río Mendoza: dos estaciones meteorológicas, una en Guido y otra en el embalse Potrerillos.

-Cuenca del río Tunuyán Superior: una estación hidronivometeorológica en Santa Clara; secciones de aforo en el río Tunuyán, arroyo Santa Clara, arroyo Las Tunas y Costa Anzorena; y estaciones meteorológicas en el embalse El Carrizal y en el río Tunuyán.

-Cuenca del río Diamante: dos estaciones meteorológicas, una en la sección de aforo La Jaula, y medición de cota de nivel en los embalses Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre.

-Cuenca del río Atuel: una estación de aforo en Loma Negra; dos estaciones meteorológicas en La Angostura y el embalse El Nihuil; y mediciones de niveles en los embalses El Nihuil y Valle Grande.

-Zona de riego del río Malargüe: una sección de aforo en La Gotera y una estación meteorológica sobre el río Grande.

Con estas acciones, Irrigación fortalece toda su red de monitoreo hidrológico y meteorológico en la Provincia, acción clave para la gestión del agua, la planificación del riego y la toma de decisiones en escenarios de variabilidad climática.