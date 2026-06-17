Invitan a una capacitación sobre Astronomía “Exoplanetas: Descubriendo Otros Mundos”

La Secretaría de Desarrollo Económico invita a docentes, guías de turismo y hacedores culturales a manifestar su interés en la posible capacitación denominada “Exoplanetas: descubriendo otros mundos”, una propuesta de divulgación científica que aborda contenidos vinculados a la astronomía y herramientas didácticas aplicadas.

El objetivo de esta instancia es relevar el interés de la comunidad y, a partir de ello, diseñar una capacitación acorde a las necesidades, expectativas y disponibilidad de los potenciales participantes, garantizando una propuesta formativa pertinente y accesible.

Desde el área se aclaró que completar el formulario no constituye una inscripción definitiva, sino una manifestación de interés que permitirá evaluar la viabilidad de la propuesta, así como definir su modalidad, contenidos y horarios de desarrollo.

La iniciativa busca fortalecer la divulgación científica en el territorio, acercando la astronomía como herramienta educativa y cultural a distintos actores de la comunidad.

Finalmente, se agradece la participación y el interés en continuar promoviendo el acceso al conocimiento científico.

Las personas interesadas pueden completar el formulario disponible en el siguiente enlace: Clic aquí