Invitan a participar del Pre Foro Territorial de Gastronomía en Malargüe rumbo al Foro Provincial 2026

La convocatoria está dirigida a actores del sector gastronómico, emprendedores, instituciones, privados y personas interesadas, con el objetivo de promover el intercambio entre el sector público, privado, académico y la sociedad civil.

El encuentro busca relevar necesidades, oportunidades, desafíos y propuestas vinculadas al desarrollo gastronómico de cada región, fortaleciendo el trabajo conjunto y el crecimiento del sector.

El mismo se realizará el miércoles 24 de junio a las 16:30 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus.

La actividad es organizada en el marco de la preparación del Foro Provincial de Gastronomía de Mendoza 2026, con la participación del equipo de Mendoza Turismo y la adhesión de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Malargüe.