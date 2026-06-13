Insomnia, teatro de sombras presenta Dosis 87 M en el Le Parc

El sábado 13, a las 21, la sala Armando Tejada Gómez del Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén) será escenario del espectáculo de teatro de sombras Dosis 87M.

La sinopsis argumental de este espectáculo presenta una inquietante realidad llena de preguntas: ¿Cuáles son los límites de la humanidad? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para superarlos? En un futuro distópico y asfixiante, un científico experimenta genéticamente con su hija. El objetivo es encontrar la fórmula que la haga 100% productiva.

La autoexigencia, el estrés y el transhumanismo conforman el núcleo de esta obra en la que hay personas dispuestas a sacrificar todo, superando hasta las barreras de la ética. Dosis 87 M es una obra que busca hablar sobre la humanidad en la que nos estamos convirtiendo, y que se pregunta si queremos seguir siendo parte de eso.

Este espectáculo de ciencia ficción cuenta con una estética retrofuturista y textos originales del elenco. Se trata de una nueva producción creada de manera horizontal y colectiva, donde la dirección, la dramaturgia y la realización son de la totalidad de sus integrantes: Nadya Kotlik, Api Fernández, Jazmín Barrera, Lara Garro, Nicolás Martínez y Martín Ferreyra.

Las entradas ya se encuentran disponibles en www.entradaweb.com