Inscripciones para los Juegos Sanmartinianos

Desde la Dirección de Deportes del Municipio confirmaron que ya se anota para participar de la etapa departamental. Los interesados pueden hacerlo -hasta el 26 de junio- de manera presencial en el Poli 1 o Poli 2 por mail a deportes.juegossanmartinianos@gmail.com

Los Juegos están destinados a niños, niñas y adolescentes de las categorías Sub 14, Sub 16 y adultos mayores, quienes podrán competir en múltiples disciplinas deportivas convencionales y adaptadas.

Para más información pueden contactarse a los teléfonos 2604545670 (adultos), 2604355649 o 2604325284.

“Estamos muy felices de anunciar el inicio de una nueva edición de los Juegos Sanmartinianos. San Rafael siempre ha demostrado un gran nivel deportivo en todas las categorías y esperamos una amplia participación de nuestros jóvenes y adultos mayores en esta importante competencia”, destacó la directora de Deportes, Alejandra Bajbuj.

Tras la etapa departamental, los clasificados avanzan a las finales provinciales (que inician el 21 de agosto). Los ganadores tendrán la posibilidad de representar a Mendoza en la instancia nacional, que se realizará en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.