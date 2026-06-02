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Inscripciones para los Juegos Sanmartinianos

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 2 junio, 2026

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para participar de una nueva edición de los Juegos Sanmartinianos.

Desde la Dirección de Deportes del Municipio confirmaron que ya se anota para participar de la etapa departamental. Los interesados pueden hacerlo -hasta el 26 de junio- de manera presencial en el Poli 1 o Poli 2 por mail a deportes.juegossanmartinianos@gmail.com

Los Juegos están destinados a niños, niñas y adolescentes de las categorías Sub 14, Sub 16 y adultos mayores, quienes podrán competir en múltiples disciplinas deportivas convencionales y adaptadas.

Para más información pueden contactarse a los teléfonos 2604545670 (adultos), 2604355649 o 2604325284.

“Estamos muy felices de anunciar el inicio de una nueva edición de los Juegos Sanmartinianos. San Rafael siempre ha demostrado un gran nivel deportivo en todas las categorías y esperamos una amplia participación de nuestros jóvenes y adultos mayores en esta importante competencia”, destacó la directora de Deportes, Alejandra Bajbuj.

Tras la etapa departamental, los clasificados avanzan a las finales provinciales (que inician el 21 de agosto). Los ganadores tendrán la posibilidad de representar a Mendoza en la instancia nacional, que se realizará en Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre.

 

 

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