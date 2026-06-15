Innovación en gestión: el CONICET incorpora inteligencia artificial para identificar potenciales especialistas

En el marco del proceso de ingresos a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) del CONICET, cuyas comisiones evaluadoras iniciaron sus tareas en junio, el organismo implementó un sistema basado en inteligencia artificial (IA) para la identificación y selección de especialistas. Este desarrollo es un esfuerzo conjunto de las Gerencias de Recursos Humanos, de Evaluación y Planificación y de Organización y Sistemas, en colaboración con el personal del Instituto Superior de Ingeniería del Software (ISISTAN, CONICET-UNCPBA), perteneciente al Centro Científico Tecnológico CONICET Tandil.

Al igual que en otras iniciativas de modernización del organismo, esta herramienta no reemplaza el juicio de los miembros de comisiones asesoras. Su función consiste en agilizar la búsqueda preliminar de potenciales evaluadores para evitar la tarea manual de rastreo de perfiles y proveer un insumo técnico de apoyo que optimiza el proceso de asignación de especialistas que llevan adelante las comisiones asesoras.

La principal ventaja del sistema radica en la optimización del tiempo de gestión. Tradicionalmente, la selección de especialistas requería que los miembros de las comisiones buscaran y contrastaran manualmente las trayectorias de posibles especialistas, una tarea compleja que insume semanas de trabajo por el volumen y especificidad de las postulaciones.

Con esta herramienta, se sugieren potenciales especialistas cruzando automáticamente millones de datos de producción científica-tecnológica. Además de agilizar este proceso, el sistema tiene la capacidad de identificar especialistas fuera de la disciplina o comisión de origen del postulante. Esto resulta de particular relevancia para evaluar proyectos con enfoques multi y transdisciplinares, tecnológicos o aplicados, los cuales suelen representar un desafío de asignación para comisiones asesoras estructuradas en campos disciplinares.

Esta innovación se enmarca en una iniciativa del CONICET lanzada en 2025, cuyo objetivo es la integración gradual de la IA para optimizar la gestión institucional.

Funcionamiento técnico del sistema de recomendación de especialistas