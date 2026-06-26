Histórica inversión en obras hídricas fortalece la producción del sur mendocino bajo la gestión de Sergio Marinelli

Con una inversión millonaria destinada a modernizar la infraestructura hídrica y garantizar un uso más eficiente del agua, el Gobierno de Mendoza, a través del Departamento General de Irrigación, avanza con un ambicioso plan de obras que transformará el sistema de riego en el sur provincial.

El superintendente general de Irrigación, Ing. Agrimensor Sergio Marinelli, encabezó una recorrida por los principales frentes de obra en los departamentos de San Rafael y General Alvear, donde supervisó el avance de proyectos estratégicos que representan una de las mayores inversiones en infraestructura hídrica de los últimos años.

Acompañado por el subdelegado de Aguas del Río Diamante, Fabio Lastra, y equipos técnicos del organismo, Marinelli visitó en primer término las obras de modernización del canal Serú Civit, en Cuadro Benegas. Allí se ejecuta un proyecto integral que contempla la impermeabilización de sectores clave para evitar pérdidas por infiltración, optimizar la distribución del agua y brindar un servicio más eficiente a los productores.

Desde Irrigación destacaron que esta intervención constituye un paso fundamental para la tecnificación del riego en San Rafael, mejorando la eficiencia del sistema frente a un escenario marcado por la escasez del recurso hídrico.

La recorrida continuó en el canal Bombal, uno de los principales sistemas de riego de Cuadro Nacional. La obra beneficiará directamente a 267 usuarios que riegan unas 1.420 hectáreas productivas. El proyecto incluye la impermeabilización de más de tres kilómetros de canal, la construcción de un reservorio con capacidad para almacenar 55.000 metros cúbicos de agua y nuevas obras complementarias que optimizarán el funcionamiento del sistema.

Uno de los puntos más importantes de la agenda fue la inspección de los trabajos que se desarrollan sobre el canal Perrone, en la cuenca del río Atuel. Se trata de una obra de gran magnitud que permitirá mejorar el riego de más de 5.300 hectáreas productivas y beneficiará a unos 250 productores de una de las zonas agrícolas más importantes de San Rafael.

La intervención contempla el revestimiento de 40 kilómetros de canal, el entubamiento de otros 2,5 kilómetros y la construcción de un reservorio con capacidad para 70.000 metros cúbicos. La inversión alcanza los 24.799 millones de pesos, financiados con recursos provenientes del Fondo de Resarcimiento por la promoción frustrada de Portezuelo del Viento.

Desde el Departamento General de Irrigación remarcaron que estas obras forman parte de una política sostenida de inversión destinada a hacer más eficiente el uso del agua, reducir pérdidas en la conducción y fortalecer la producción agrícola, uno de los principales motores económicos del sur mendocino.

En el marco de la visita, Marinelli también entregó una retroexcavadora que será destinada a una inspección de cauce de Alvear Sur, incorporando equipamiento que permitirá agilizar las tareas de mantenimiento y mejorar la capacidad operativa en territorio.

La recorrida reafirma el fuerte impulso que la gestión del superintendente Sergio Marinelli viene dando a la modernización del sistema hídrico provincial, priorizando obras estratégicas que aseguran una mejor administración del recurso, mayor eficiencia para los productores y mejores condiciones para el desarrollo de las economías regionales del sur de Mendoza.