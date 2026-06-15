Gran jornada de Kayak y Rafting en la laguna del parque Mariano Moreno

Las bajas temperaturas del sábado no fueron un impedimento para que decenas de chicos, jóvenes y aficionados disfrutaran este sábado de una intensa jornada de kayak y rafting en la Laguna del Parque Mariano Moreno. Las bajas temperaturas del sábado no fueron un impedimento para que decenas de chicos, jóvenes y aficionados disfrutaran este sábado de una intensa jornada de kayak y rafting en la Laguna del Parque Mariano Moreno.

El encuentro sirvió para mostrar el crecimiento de estas disciplinas en San Rafael y el trabajo que se realiza desde las escuelas municipales, que continúan desarrollando sus actividades a pesar de las condiciones climáticas adversas.

Durante la jornada se realizaron pruebas en distintas categorías, permitiendo que participantes con diferentes niveles de experiencia demostraran sus habilidades sobre el agua.

La jornada dejó un balance muy positivo y volvió a demostrar que el deporte, el aprendizaje y el disfrute de los espacios públicos pueden más que el frío, consolidando propuestas que promueven hábitos saludables y el contacto con la naturaleza. La jornada dejó un balance muy positivo y volvió a demostrar que el deporte, el aprendizaje y el disfrute de los espacios públicos pueden más que el frío, consolidando propuestas que promueven hábitos saludables y el contacto con la naturaleza.

*ESCUELAS MUNICIPALES*

Las prácticas de la escuela municipal de canotaje se llevan adelante en la Laguna de la Isla gracias al trabajo permanente de mantenimiento y puesta en valor que realiza el Municipio sobre el espejo de agua. La propuesta se desarrolla en conjunto con la Asociación Sanrafaelina de Kayak (ASAK) y funciona todos los sábados de 14 a 16 para chicos de entre 8 y 14 años.