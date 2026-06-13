Gasoducto de San Rafael conectará a 20 mil familias con gas natural

El próximo miércoles 17 de junio será inaugurado oficialmente el nuevo gasoducto de San Rafael, una obra fundamental para el desarrollo energético del sur mendocino. Esta infraestructura permitirá que alrededor de 20 mil familias accedan a nuevas conexiones de gas natural, además de beneficiar a comercios, industrias y emprendimientos que durante años permanecieron limitados por la falta de capacidad en la red de distribución.

Durante más de una década, San Rafael enfrentó restricciones que impedían ampliar la red y otorgar nuevas factibilidades. Con la puesta en marcha de este gasoducto, esta situación cambia radicalmente, facilitando no solo una mejora en la calidad de vida de los hogares, sino también la reducción de costos productivos y un impulso a la competitividad empresarial.

El proyecto, iniciado en 2020 y paralizado temporalmente por la falta de fondos nacionales, pudo ser finalizado gracias a la intervención del municipio y un fallo judicial que permitió reactivar los trabajos en septiembre de 2024. El esfuerzo culminó justo a tiempo para el invierno, garantizando un servicio más económico, seguro y eficiente para miles de vecinos.

Además de San Rafael, la obra beneficia a General Alvear, mejorando la capacidad del sistema energético en toda la región. La infraestructura está preparada para una futura extensión hacia Villa 25 de Mayo, aunque aún se depende de un financiamiento adicional para esta ampliación.

Los interesados en nuevas conexiones deberán tramitar la factibilidad ante ECOGAS, con el apoyo gratuito del municipio para quienes tengan dificultades con el proceso online, especialmente adultos mayores o personas con acceso limitado a herramientas digitales.

La inauguración oficial se realizará a las 14.30 en la Planta de Regulación Intermedia, invitando a toda la comunidad a ser parte de este evento histórico para el sur de Mendoza y su desarrollo productivo.