García Zalazar: “Nuestras estrategias educativas promueven estudiantes con conciencia ambiental activa”

El ministro compartió una jornada en la que acompañó la participación de estudiantes en uno de los eventos más importantes a nivel nacional sobre economía circular y educación ambiental.

El ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, participó este miércoles del II Congreso Nacional de Economía Circular y Energías Renovables, que se desarrolló en el Centro Integrador Universitario, de San Rafael, y reunió a estudiantes, cooperativas, emprendedores, empresas y proyectos vinculados al desarrollo sustentable.

Durante la jornada, García Zalazar recorrió los diferentes espacios y anunció que la Provincia trabaja fuertemente en el programa de energías limpias, acondicionando edificios escolares con paneles solares. La iniciativa ya alcanza a casi 30 escuelas y contempla la participación de estudiantes mendocinos que se están formando para ser parte de la instalación de estos sistemas.

“La idea es generar conciencia ambiental y tener un Estado inteligente, porque esto no solo reduce los índices de contaminación ambiental, sino que también hace que ahorremos energía en nuestras escuelas. Generando ahorro energético tendremos más recursos para invertir en otros aspectos educativos”, dijo García Zalazar.

El ministro agradeció a los organizadores del evento y sostuvo que los procesos de aprendizaje también se dan en jornadas de este tipo, donde se comparten experiencias y conocimientos entre diferentes escuelas y otras instituciones. Además, explicó que las políticas educativas de su gestión se enmarcan en una estrategia orientada a formar estudiantes con conciencia ambiental activa.

El Congreso fue una iniciativa impulsada por el Clúster para la Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible (CEADS), bajo el lema El corazón de Mendoza se viste de verde, y destacó al Sur provincial como un espacio de referencia en materia de sustentabilidad y conciencia ambiental.

El encuentro contó con disertantes de todo el país, universidades, empresas relacionadas con el reciclaje y organizaciones dedicadas al cuidado ambiental. Los estudiantes mendocinos pudieron compartir esta experiencia, debatir y reflexionar sobre innovación, sustentabilidad y desarrollo ambiental.