Ganadería y CONICET ponen en marcha nuevos servicios de biotecnología reproductiva para fortalecer la producción mendocina

La iniciativa permitirá a productores bovinos, caprinos, ovinos y porcinos acceder a herramientas de mejoramiento genético, reproducción asistida y conservación de material biológico, incorporando tecnología de vanguardia al desarrollo ganadero provincial.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Ganadería, y el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM-CONICET) pusieron en funcionamiento una nueva cartera de servicios de biotecnología reproductiva destinada a productores ganaderos de toda la provincia.

La iniciativa forma parte del convenio de colaboración suscripto entre ambas instituciones y busca acercar herramientas científicas y tecnológicas de alto valor agregado a los sistemas productivos bovinos, caprinos, ovinos y porcinos, promoviendo una ganadería más eficiente, competitiva y sustentable.



Tecnología aplicada al mejoramiento genético

Los nuevos servicios permitirán a los productores acceder a soluciones integrales orientadas al mejoramiento genético de sus rodeos, la optimización de los índices reproductivos y la incorporación de tecnologías reproductivas que contribuyan al crecimiento de la actividad.

Entre las prestaciones disponibles se destacan las evaluaciones reproductivas completas para bovinos, caprinos y ovinos, así como análisis y evaluación de calidad seminal para bovinos, caprinos, ovinos y porcinos.

Además, se incorporan servicios de criopreservación de semen, mantenimiento y custodia segura de semen y embriones, garantizando la conservación de material genético de alto valor productivo.

La propuesta también contempla la producción de embriones in vivo, servicios de transferencia embrionaria y asesoramiento técnico especializado en biotecnologías reproductivas, herramientas que permiten acelerar procesos de mejoramiento genético y aumentar la productividad de los establecimientos ganaderos.

Desde la Dirección de Ganadería destacaron que esta articulación con el CONICET representa un paso estratégico para acercar la ciencia y la innovación al sector productivo, facilitando el acceso a tecnologías que hasta hace algunos años estaban disponibles únicamente en ámbitos altamente especializados.

La incorporación de estas herramientas permitirá fortalecer la calidad genética de los rodeos mendocinos, mejorar la eficiencia reproductiva y generar nuevas oportunidades de crecimiento para productores de toda la provincia.