Ganadería fortalece su presencia territorial en el Sur provincial y avanza en la planificación de acciones para 2026

La Dirección de Ganadería reunió a los equipos de San Rafael, General Alvear y Malargüe para coordinar estrategias de trabajo, optimizar procesos y fortalecer la atención a productores de la región.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Ganadería, llevó adelante una jornada de trabajo junto a los equipos técnicos de las delegaciones de San Rafael, General Alvear y Malargüe, con el objetivo de fortalecer la gestión territorial y avanzar en la planificación de las acciones previstas para el próximo período.

El encuentro fue encabezado por el director de Ganadería, Roberto Ríos, y reunió a agentes y profesionales que desarrollan tareas en el sur provincial, consolidando un espacio de intercambio orientado a mejorar la articulación entre las distintas delegaciones y potenciar el acompañamiento a los productores ganaderos de la región.

Durante la jornada se analizaron los avances alcanzados en las distintas líneas de trabajo que impulsa la Dirección, se relevaron necesidades específicas de cada territorio y se definieron estrategias para optimizar la gestión y fortalecer la capacidad de respuesta del organismo.

Entre los principales ejes abordados se destacaron la implementación de procedimientos internos, el fortalecimiento del ordenamiento institucional, la incorporación de herramientas digitales para modernizar la gestión y la consolidación de una planificación orientada a resultados.

Asimismo, se trabajó sobre mecanismos que permitan agilizar la comunicación entre las delegaciones, mejorar el uso de los sistemas de información y optimizar los procesos administrativos, con el objetivo de brindar servicios más eficientes a productores y actores vinculados a la actividad ganadera.

Desde la Dirección de Ganadería destacaron que este tipo de encuentros resultan fundamentales para fortalecer el trabajo territorial, compartir experiencias y generar una visión común sobre los desafíos que enfrenta el sector.

La reunión permitió además identificar oportunidades de mejora y coordinar acciones conjuntas para continuar acompañando el desarrollo de la ganadería mendocina, especialmente en una región estratégica para la actividad como el sur provincial.

Participaron también representantes del área de Recursos Humanos y la subdirectora de Ganadería, quienes aportaron herramientas vinculadas al fortalecimiento institucional, el desarrollo organizacional y la mejora continua de los equipos de trabajo.