La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) acudió a las urnas este martes para elegir autoridades. Finalmente se confirmó la tendencia anticipada desde las primeras horas de la noche: Gabriel Fidel y Adriana García se medirán en segunda vuelta. Esto se debe a que Fidel, oficialista, no superó el umbral del 51% para no ir a balotaje. Volverán a enfrentarse en dos semanas, es decir, el martes 23 de junio.

Según los datos oficiales del escrutinio provisorios que compartió la institución educativa -con más del 80% de las mesas cargadas-, Gabriel Fidel – María Flavia Filippini (Sumar Universidad) cosecharon 41,94% de los votos, mientras que en segundo lugar se ubicó la fórmula Adriana García – Ana Sisti (Encuentro Plural) con el 27,16% de los sufragios.

El tercer lugar fue para Javier Ozollo y Fernanda Bernabé (Proyecto Universidad Abierta) con 18,9 %. En el último puesto se ubicó la propuesta encabezada por Ismael Farrando y Jimena Estrella (Trayectoria y Renovación), que apenas sumó 12% de los votos.

Una vez conocido el resultado, Gabriel Fidel señaló en un comunicado: “Siempre supimos que estaríamos en segunda vuelta y que es ahí donde se definiría el futuro de nuestra universidad. Llegamos a esta instancia con la fuerza necesaria y con un proyecto sólido para la UNCuyo. No buscamos la victoria de una parte sobre la otra, sino la construcción de algo más grande”.

El gobernador mendocino Alfredo Cornejo vivió un momento de tensión este martes por la tarde luego de haber asistido a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para votar en el marco de las elecciones que se llevan adelante en la UNC

Pasadas las 19, el movimiento en los pasillos de las principales unidades académicas del Campus continuaba bajo un clima de fuerte expectativa. Pese a que el cronograma establecido por la Junta Electoral General marcaba el cierre de los comicios a esa hora, en algunas mesas rezagadas de las facultades con mayor volumen de votantes se autorizó a sufragar a las personas que ya se encontraban en la fila.

El proceso electoral, que puso en juego la conducción del Rectorado y de las 12 Facultades, movilizó a miles de personas a lo largo de toda la jornada, obligando a los fiscales de las cuatro listas competidoras a extremar los controles en las 155 mesas receptoras de votos distribuidas.

El sistema de elección directa y obligatoria se rige por el voto ponderado entre los cinco claustros de docentes, graduados, estudiantes y personal de apoyo

El electorado universitario está compuesto por cinco claustros y subclaustros, sumando un total de 58.366 personas habilitadas para votar. El padrón se compone de 1.723 profesores, 1.859 docentes auxiliares, 37.896 egresados, 15.548 estudiantes y 1.340 personal de apoyo académico.

No todos los votos valen lo mismo. Docentes titulares y adjuntos representan el 44,69 %; docentes auxiliares-jefes de trabajos prácticos, el 8,51 %; el claustro estudiantil, el 25,53%; egresados y egresadas, el 14,36 %; y los no docentes, el 6,91 %.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/gabriel-fidel-y-adriana-garcia-definiran-la-conduccion-de-la-uncuyo-en-un-balotaje/