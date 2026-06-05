Fotografía de productos, marketing digital y más…..

Las propuestas se desarrollan en el Punto Digital de Montecaseros 1720 y el gran objetivo es brindar herramientas vinculadas al mundo digital, la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos.

El cronograma para el mes de junio incluye varias propuestas. La primera de ellas será Cibercuidados para Adolescentes el próximo miércoles 17 a las 11 de la mañana. En el se abordarán medidas preventivas sobre ciberbullying, sexting y grooming.

La segunda propuesta se llevará a cabo el jueves 18, también a las 11 de la mañana con el taller de Fotografía de Producto donde se expondrá sobre como armar un catálogo, conocer las funciones de las cámaras de celulares y criterios para tomar fotografías.

Una tercera iniciativa es sobre Marketing Digital y Venta por Internet, el martes 23 de junio a las 15.30. Las temáticas a abordar serán identidad de marca, tiendas virtuales, whatsapp empresas, logística y distribución, redes sociales y billeteras virtuales.

Todos los talleres son gratuitos y presenciales. Quienes deseen participar pueden anotarse en Montecaseros 1720, de lunes a viernes de 8 a 13 y de 14 a 19 horas.

“Se trata de capacitaciones que brindan herramientas fundamentales para las habilidades que hoy demanda el mundo digital, permitiendo que emprendedores y jóvenes puedan desarrollar estrategias para potenciar sus proyectos y ampliar sus oportunidades”, indicó la Directora de Desarrollo Tecnológico, María Corzo.