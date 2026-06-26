Este Gran Premio, que se presenta como una gran oportunidad para que Colapinto vuelva a sumar puntos, se lleva a cabo en el Red Bull Ring, que tiene una extensión de 4,326 kilómetros y 10 curvas.

La actividad en el GP de Austria comenzará este viernes por la mañana con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 8:30 y las 12 del mediodía respectivamente.

Por otra parte, el sábado se realizará la tercera y última sesión de entrenamientos a las 7:30 de la mañana y a las 11 será la clasificación.

Finalmente, la carrera principal del GP de Austria se llevará a cabo el domingo a las 10 de la mañana.

Colapinto viene de tener una sólida actuación en el GP de España, donde cruzó la bandera a cuadros en la séptima colocación, aunque una sanción finalmente lo hizo caer a la décima posición, por lo que solo pudo sumar un punto. De todas maneras, este resultado le permite afianzarse en este muy buen 2026 que atraviesa, en el que ya sumó 16 unidades.

En lo que respecta a la pelea por el título, el piloto que llega como líder en el campeonato a esta fecha es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien ganó cinco de los siete Grandes Premios que se disputaron y ya acumula 156 puntos.

De todas maneras, no se puede descuidar ya que en el GP de Barcelona debió abandonar por problemas en su monoplaza, por lo que el británico Lewis Hamilton (Ferrari), que ganó una carrera después de casi dos años al imponerse en el circuito catalán, le descontó una buena cantidad de puntos para colocarse a 41. A su vez, en la tercera posición de la tabla está el británico George Russell, con 105.

El cronograma y horarios del GP de Austria

Viernes 26/6:

Práctica libre 1 de 8:30 a 9:30

Práctica libre 2 de 12 a 13

Sábado 27/6:

Práctica libre 3 de 7:30 a 8:30

Clasificación a las 11

Domingo 28/6:

Carrera a las 10

Agencia NA