Fernández Sagasti propone una ley de mecenazgo deportivo para sumar financiamiento privado a clubes y atletas

La senadora nacional presentó en el Congreso un proyecto que busca incentivar aportes del sector privado al deporte mediante beneficios fiscales. La iniciativa apunta a fortalecer el financiamiento de instituciones, infraestructura y programas deportivos en todo el país.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó en el Congreso un proyecto de ley para crear un Régimen de Mecenazgo Deportivo Nacional, una herramienta destinada a promover la participación del sector privado en el financiamiento de actividades, programas e infraestructura deportiva.

La iniciativa fue analizada este miércoles en la Comisión de Deporte del Senado y contempla beneficios fiscales para quienes realicen aportes económicos a proyectos previamente aprobados. En concreto, los contribuyentes podrán deducir hasta el 20% del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal en curso.

Durante la presentación, la legisladora mendocina destacó que el objetivo es ampliar las fuentes de financiamiento del deporte sin reemplazar el rol estatal.

“El mecenazgo no reemplaza al Estado, lo complementa”, afirmó Fernández Sagasti al defender la propuesta.

En los fundamentos del proyecto, la senadora sostuvo que el deporte constituye una herramienta clave para la inclusión social, la promoción de la salud y el desarrollo integral de las personas. En ese sentido, consideró que el financiamiento deportivo requiere una articulación entre el sector público y el privado.

“El deporte no puede depender exclusivamente de las dinámicas de mercado, pero tampoco puede quedar limitado a las posibilidades de un financiamiento público directo que presenta límites estructurales”, argumentó.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es garantizar una distribución equitativa de los recursos en todo el territorio nacional, evitando la concentración de fondos en los grandes centros urbanos.

El proyecto establece que podrán acceder al régimen deportistas e instituciones que integren el Sistema Institucional del Deporte, además de los Clubes de Barrio y de Pueblo contemplados en la Ley 27.098. En cambio, las personas jurídicas con fines de lucro quedarán excluidas como beneficiarias.

La propuesta también prevé la creación de un comité de evaluación ad honorem encargado de analizar y aprobar los proyectos que aspiren a recibir financiamiento.

Este organismo estará integrado por las presidencias de las comisiones de Deportes de ambas cámaras del Congreso, junto a representantes del Comité Olímpico Argentino (COA), el Comité Paralímpico Argentino (COPAR) y la Confederación Argentina de Deportes (CAD).

Asimismo, el proyecto contempla la creación de un Registro Público de acceso libre y gratuito, donde se podrá consultar información sobre los proyectos aprobados, los montos aportados y la identidad de aportantes y beneficiarios, con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.

Según detalla la iniciativa, el régimen toma como referencia modelos implementados en países de la región como Brasil y Chile, donde los sistemas de mecenazgo deportivo permitieron fortalecer la estructura institucional de clubes, federaciones y organizaciones deportivas mediante la articulación entre el sector público y privado.