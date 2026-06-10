Melo, quien compartió plantel con el delantero en Palmeiras, consideró que el atacante puede complementarse de manera ideal con Julián Álvarez en el frente de ataque.

«Veo a Lautaro Martínez como un jugador más finalizador, más de área, con menos movilidad. Al Flaco también lo veo así, incluso tiene potencial para ser titular en este equipo. Es perfecto para jugar junto a Julián Álvarez, tal como lo hace en Palmeiras«, afirmó.

López viene de sumar minutos en la victoria 2-0 sobre Honduras y podría volver a tener participación en el próximo amistoso ante Islandia. Hasta el momento disputó cuatro encuentros no oficiales con la camiseta argentina, frente a Puerto Rico, Angola, Mauritania y Honduras, con un total de 108 minutos en cancha, según supo la Agencia Noticias Argentinas.__IP__

El delantero atraviesa un gran presente en Palmeiras. En la temporada 2026 acumula 35 partidos, 14 goles y 10 asistencias, números que alimentan su ilusión de ganarse un lugar en la lista y sumar protagonismo en la Copa del Mundo.

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