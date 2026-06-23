ExpresARTE” en San Rafael

La Delegación Administrativa San Rafael ,del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE invita a toda la comunidad a participar de la apertura de la muestra artística “ExpresARTE”, una exposición realizada por estudiantes de Artes Visuales 5°2 y Cerámica 5°3 del Centro Polivalente de Arte.

La muestra reúne producciones desarrolladas por los alumnos durante el ciclo lectivo, con el objetivo de compartir con la comunidad los saberes, procesos creativos y expresiones artísticas que se construyen cotidianamente en la institución.La Delegación Administrativa propone un espacio de encuentro, arte y expresión, donde los estudiantes y las escuelas que deseen exhibir sus obras realizadas en cada institución, pondrán en valor el trabajo realizado.

Día: Miércoles 24 de junio de 2026

Hora: 10:00 hs

Lugar: Delegación DGE San Rafael, Barcala y Emilio Civit 50, San Rafael.

La entrada es libre y gratuita