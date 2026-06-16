Expo Educativa 2026: habrá traslados gratuitos hasta la Nave Cultural

El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Provincia de Mendoza dispuso, a través de la Resolución 0851, que, con motivo de la Expo Educativa 2026, habrá traslados gratuitos en los servicios de transporte regular de pasajeros del Área Metropolitana del Gran Mendoza y de Media y Larga Distancia.

El beneficio estará destinado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año del Nivel Secundario Orientado y Técnico, de gestión estatal y privada, y de tercer año de la Modalidad de Jóvenes y Adultos, dependientes de la DGE. También alcanzará a estudiantes de cuarto, quinto y sexto año del Nivel Secundario dependientes de la Universidad Nacional de Cuyo.

El traslado se realizará desde los distintos departamentos de la provincia hasta la Terminal de Ómnibus y, desde allí, hacia la Nave Cultural, ubicada en Ciudad de Mendoza.

El beneficio contempla un pasaje de ida y vuelta por día y por estudiante, entre las 6, para la ida, y las 19, para la vuelta. Para acceder, cada estudiante deberá presentar una credencial personal e intransferible, con la firma y el sello de la autoridad directiva del establecimiento educativo correspondiente.

El encuentro pondrá el foco en la orientación vocacional e incluirá una amplia oferta de talleres y actividades. Además, habrá propuestas lúdico-recreativas, tecnológicas y patio de comidas.

Junto a la DGE, participarán de esta iniciativa la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de Congreso, la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Universidad Champagnat, la Universidad del Aconcagua, el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, la Universidad de Mendoza, la Universidad Juan Agustín Maza y Ciudad Universitaria.