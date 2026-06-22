Estudiantes impulsan un emprendimiento para crear un novedoso sistema inteligente orientado a productores viveristas

La iniciativa emprendedora lleva por nombre “Mielita”, y fue creada por un grupo de jóvenes oriundos San Rafael. La herramienta permitirá a productores viveristas del sector monitorear en tiempo real su producción, optimizar el uso del agua y la automatización de tareas.

El Ministerio de Producción, a través del programa Conectados por Mendoza Futura, sigue impulsando el desarrollo de proyectos innovadores de la mano de estudiantes de nivel secundario en toda la provincia.

Es que, un grupo de jóvenes, oriundos de un establecimiento educativo del departamento de San Rafael, impulsó un emprendimiento de comercialización de miel, denominado “Mielita”, que les permitió avanzar en la compra del equipamiento necesario y crear así un sistema inteligente que busca optimizar recursos, mejorar el seguimiento del crecimiento de las plantas y facilitar la toma de decisiones para productores del sector.

Optimizar el uso del agua y automatizar tareas productivas, fueron algunos de conceptos base tenidos en cuenta por este entusiasta grupo de estudiantes a la hora de desarrollar el prototipo.

El equipo, conformado por Kevin Barros, Dylan Bastías, Alma Sánchez, Luján Ghiretti, Pamela Rodríguez y Araceli Aguilera, cursaron el Episodio 4 del programa y lograron transformar una idea en una solución concreta con potencial de aplicación en viveros comerciales y plantaciones domésticas.

En este episodio, los estudiantes de toda la provincia se vinculan con actores socio productivos de sus respectivos departamentos aplicando los conocimientos adquiridos durante los episodios anteriores, a fines de conocer la realidad del sector y generar una transferencia de conocimientos y tecnología adquiridos durante el cursado del programa.

Tecnología al servicio de la producción

La propuesta responde a desafíos habituales de los viveros como:

• Control de variables ambientales

• Eficiencia en el uso del agua

• Seguimiento del crecimiento de los cultivos

• Generación de información precisa para mejorar la productividad.

El prototipo, requirió la utilización de placas ESP32S, sensores, actuadores y la plataforma Arduino IoT Cloud, integrando dispositivos capaces de recopilar datos en tiempo real y transmitir información a un sistema centralizado para su monitoreo.

De esta manera, el sistema permite automatizar procesos que tradicionalmente requieren supervisión constante, reduciendo tiempos de tareas y favoreciendo una gestión más eficiente de los recursos disponibles.



Aprender haciendo

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el recorrido realizado por los estudiantes para concretarlo.

“Lo llamativo de este proyecto es que los estudiantes pudieron recorrer distintas etapas del proceso de aprendizaje. Crearon un emprendimiento, administraron recursos, incorporaron tecnología y desarrollaron una solución con impacto productivo”, explicó Ramiro Gandiotto, monitor territorial de Conectados en San Rafael.

Además, destacó que los integrantes del equipo provienen de una escuela con orientación turística y contable, por lo que el programa les permitió explorar nuevas áreas vinculadas a la tecnología, la innovación y las habilidades sociales.

“Descubrieron herramientas que antes no conocían, como el uso de sensores, mandos a distancia, la captura de datos en campo y el envío de información hacia un nodo de monitoreo. Pudieron experimentar con tecnología aplicada a problemas reales”, agregó.

Un caso de éxito para inspirar a otros jóvenes

Luego de finalizar el Episodio 4, los estudiantes presentaron el proyecto en la muestra departamental realizada en diciembre y fueron seleccionados para participar en el Evento de Apertura 2026 de Conectados por Mendoza Futura, donde compartieron su experiencia con nuevos aspirantes al programa.

“Su historia refleja uno de los objetivos centrales de Conectados: combinar habilidades tecnológicas y sociales para generar soluciones innovadoras que aporten valor a las comunidades y al desarrollo productivo de Mendoza”, destacó la Coordinadora General del programa del Ministerio de Producción, Maeva Schuster.

Con creatividad, compromiso y desarrollo colaborativo, estos jóvenes demostraron que el futuro también se construye desde las aulas, los territorios y las ideas que se transforman en oportunidades concretas para la provincia.