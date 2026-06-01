Especialistas del CONICET trabajan en la puesta en valor del patrimonio cultural de un diario de casi 150 años

A través de un servicio tecnológico de alto nivel (STAN) para Los Andes, investigadores y profesionales del organismo realizan un inventario, descripción y catalogación de ejemplares del periódico mendocino, con el objetivo de digitalizarlos y hacerlos fácilmente accesibles en alta calidad a través de internet.

Un grupo de historiadoras y especialistas en archivística y gestión documental del CONICET en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA, CONICET), dirigidos por la investigadora del Consejo Beatriz Bragoni, trabaja en la puesta en valor y recuperación de más de 50 mil ejemplares en papel del diario Los Andes, publicados entre 1883 y 2018.

El objetivo del proyecto, articulado a través de un servicio tecnológico de alto nivel (STAN) entre el CONICET y la empresa que publica el diario, es que a partir de sus diversas experticias, los especialistas del INCIHUSA contribuyan -junto a colegas y periodistas mendocinos- a organizar la hemeroteca del diario mediante el inventario, descripción y catalogación de los ejemplares existentes en depósitos de la empresa. El paso siguiente será digitalizarlos y ponerlos online para poder ser consultados por el público en general y la comunidad científica en particular desde cualquier lugar del mundo.

Los avances a la fecha incluyen el diagnóstico de la sala de guarda; la descripción preliminar del estado de cada tomo de los más de 1500 registrados en los que se encuentran compilados los ejemplares del diario y el inventario y registro de volúmenes correspondientes al período 1882-1900.

El registro, catalogación, digitalización y puesta en línea de las colecciones permitirá ampliar la consulta del diario mendocino: “Los investigadores no sólo podrán saber qué pasó en Mendoza o cómo registró el periodismo local fenómenos mundiales, sino que también podrán ensayar estudios comparativos y en algunos casos aplicar tecnologías para esquivar estudios de caso y abordar fenómenos más generales”, señala la científica del CONICET.

Un diario más que centenario

De acuerdo con Bragoni, el giro digital de las últimas décadas ha revolucionado archivos y bibliotecas, que además de impactar en la gestión interna de estas instituciones ha transformado las prácticas científicas.

“Las colecciones de revistas o de diarios ocupan un lugar central en la agenda de instituciones culturales y organismos públicos a nivel global, y en la Argentina en particular”, señala la historiadora del CONICET. Y agrega: “El archivo del diario Los Andes interesa porque se trata de un acervo patrimonial más que centenario: sus primeros ejemplares datan de 1882 y ha tenido continuidad hasta la fecha. Un diario del interior que registra el pasaje de diario político a empresa periodística comercial que marcó el pulso de transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas, de la provincia, el país, y el mundo. No se trata entonces sólo de un diario histórico; se trata de un diario que sigue informando y que ha resuelto modernizar sus plataformas haciendo uso de su propio bagaje o acervo documental”.

Bragoni destaca que, si bien a nivel internacional existen grandes programas de gestión archivística y bibliotecológica que generan fascinaciones al momento de exhibir el acceso a bienes culturales para lectores que se encuentran en cualquier lugar del mundo, en Argentina este proceso es aún incipiente. “En este sentido, la puesta en valor del patrimonio documental del diario Los Andes constituye una innovación importante en la provincia y en el país”, señala.

Por su parte, el secretario de Redacción de Los Andes, Leonardo Rearte, sostiene: “Es muy importante el trabajo que estamos haciendo en conjunto con el CONICET, con la vista puesta en la importancia de recuperar el archivo para las nuevas generaciones. El rescate de las páginas de ayer sirve hoy, entre tantas otras fortalezas, para redescubrir las firmas de grandes personalidades que marcaron nuestra cultura, como Antonio Di Benedetto, Juan Draghi Lucero, Alfredo Bufano, Rodolfo Braceli o Abelardo Arias, quienes formaron parte de nuestra redacción”. Rearte es uno de los impulsores de este proyecto junto a Rubén Valle, secretario general de Redacción y Pablo Dellazoppa, Director y Gerente General del Diario.

Los especialistas del CONICET abocados a este proyecto se encuentran capacitados conceptual y técnicamente para trabajar con materiales documentales históricos y garantizar su adecuado tratamiento para llevar adelante el pasaje del soporte analógico al digital según convenciones archivísticas y tecnológicas actuales. “La puesta en valor supone en este caso, la conservación y preservación de las colecciones físicas en ambientes apropiados, sino también la adecuada protección de la colección digital para su acceso remoto”, indica Bragoni.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y de Google. “Estas organizaciones son las que promueven la digitalización de periódicos del interior mediante subsidios. A la fecha, el diario tucumano La Gaceta también inició un proceso parecido. Es de esperar que este tipo de proyectos se sostengan en el tiempo y estimule otros”, concluye Bragoni.

El equipo del INCIHUSA también está integrado por las profesionales del CONICET Marcela Pérez y Lucía Such y las becarias posdoctorales del Consejo Mariana Pereyra y Gimena Iriart.