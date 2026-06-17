Erogaciones del Río Diamante, precaución en los pasos badenes

Defensa Civil de San Rafael informó que iniciaron erogaciones en el Río Diamante, por lo que se solicita a la comunidad transitar con extrema precaución en los pasos badenes de Pobre Diablo y Los Dos Álamos, donde el aumento del caudal puede generar complicaciones para la circulación.

Es importante que los conductores transiten a velocidades reducidas, respeten la señalización y eviten atravesar sectores con corrientes que puedan representar un riesgo.

Ante cualquier emergencia o situación que requiera asistencia, Defensa Civil mantiene habilitadas sus líneas de atención durante las 24 horas: WhatsApp: 2604-807949 – teléfono fijo: 2604-325012.