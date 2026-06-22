«Emprenred»: Una propuesta para fortalecer el trabajo de emprendedoras locales

La propuesta, libre y gratuita, está dirigida tanto a personas que ya cuentan con un emprendimiento en marcha como a quienes desean comenzar uno.

A través de talleres y espacios de formación, se brindan herramientas vinculadas al marketing digital, estrategias de comercialización, uso de herramientas tecnológicas y fortalecimiento personal, social y comunitario.

El programa se desarrolla en distintos puntos del departamento, incluyendo Ciudad, Cuadro Benegas y Rama Caída, con el objetivo de acercar oportunidades de capacitación a más vecinos y vecinas.

“Buscamos acompañar a las emprendedoras y emprendedores de manera integral, brindando herramientas concretas para fortalecer sus proyectos y generando espacios donde puedan conocerse, crear redes y crecer en comunidad”, señalaron Liliana Prados y María Luz Risso talleristas del programa.

Quienes deseen sumarse a los talleres pueden comunicarse al 2604-059046 o consultar a través de Instagram en @mujerygenerosr, donde se informa sobre las próximas actividades y modalidades de inscripción.