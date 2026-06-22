Emotivo acto por el Día de la Bandera en el CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo

Con la participación de estudiantes, docentes y familias, el CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo dependiente de la Seccion V de Jóvenes y Adultos de San Rafael, conmemoró el Día de la Bandera, una fecha de profundo significado para la identidad nacional y la formación ciudadana.

En el marco de los festejos por el 20 de Junio, Día de la Bandera, la comunidad educativa del CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo llevó adelante un emotivo acto en homenaje al General Manuel Belgrano, creador de nuestro símbolo patrio.

La jornada reunió a estudiantes, docentes y padres de los alumnos, quienes acompañaron con entusiasmo esta importante conmemoración. La presencia de las familias fortaleció el sentido de pertenencia y el compromiso compartido con los valores que promueve la escuela.

Durante el acto se destacó la importancia de esta fecha dentro del sistema educativo, ya que representa una oportunidad para reflexionar sobre los valores de libertad, respeto, compromiso y amor por la patria. A través de estas celebraciones, las instituciones educativas contribuyen a la construcción de la identidad nacional y al fortalecimiento de la memoria histórica de las nuevas generaciones.

En la ceremonia se reconoció a los integrantes de la bandera de ceremonia: Sebastián Roude, como abanderado; Germán Collado, primer escolta; y Dalila Ortiz, segunda escolta, quienes representan con orgullo el esfuerzo, la dedicación y la responsabilidad demostrados en su trayectoria educativa.

Como cierre de la jornada, los presentes compartieron una merienda especial compuesta por chocolate caliente y bizcochuelo, generando un espacio de encuentro y camaradería entre toda la comunidad educativa.

De esta manera, el CEBJA 3-065 Fortín 25 de Mayo reafirmó su compromiso con la educación en valores y la promoción de los símbolos patrios, fortaleciendo los lazos entre la escuela, los estudiantes y sus familias.