El tenis de mesa como herramienta de integración: el CEBJA Teniente 1° Ibáñez organiza un encuentro deportivo y recreativo

El próximo jueves 25 de junio, estudiantes y comunidad educativa compartirán una jornada donde el deporte, la recreación y la convivencia serán los principales protagonistas.

El CEBJA 3-015 «Teniente 1° Ibáñez», dependiente de la Sección V, Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, realizará el próximo jueves 25 de junio a las 19 horas un torneo de tenis de mesa

La iniciativa busca promover la práctica deportiva como una herramienta fundamental para el desarrollo personal y social, fomentando valores como el respeto, la disciplina, el compañerismo y la sana competencia. En este sentido, el tenis de mesa se presenta como una disciplina accesible e inclusiva, capaz de reunir a personas de distintas edades en un espacio de encuentro y participación.

Más allá de la competencia, la actividad apunta a consolidar la convivencia y la fraternidad que caracterizan a las instituciones educativas de jóvenes y adultos. Estos espacios permiten fortalecer la integración, generar nuevas amistades y afianzar el sentido de pertenencia entre quienes forman parte de la comunidad educativa.

La jornada contará además con propuestas recreativas que acompañarán el evento deportivo, entre ellas karaoke, una merienda compartida y la entrega de medallas a todos los participantes, reconociendo el compromiso y entusiasmo de quienes se sumen a la actividad.

Desde el CEBJA 3-015 destacaron la importancia de generar este tipo de encuentros, donde el deporte se convierte en una herramienta de inclusión, motivación y crecimiento colectivo, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes y fortaleciendo los lazos humanos que hacen de la educación un verdadero espacio de construcción comunitaria.

La invitación queda abierta para vivir una noche diferente, donde el tenis de mesa será el punto de partida para compartir experiencias, celebrar el esfuerzo y reafirmar los valores que unen a toda la comunidad educativa.