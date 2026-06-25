El talento joven de la UNCuyo llega a la Sala Elina Alba con su microfestival de invierno

El jueves 25, a las 18, con entrada gratuita se ofrecerá una muestra del trabajo artístico realizado por los estudiantes de la cátedra a cargo del profesor Hugo Cerusico, durante el primer cuatrimestre de 2026.

La cátedra de música de cámara de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) presentará la tercera edición de su microfestival de invierno. En esta oportunidad, el ciclo de conciertos saldrá de su ámbito académico habitual para mudar una de sus presentaciones a la Sala Elina Alba (Gutiérrez y España, Ciudad de Mendoza). La cita será mañana jueves 25 de junio a las 18, con entrada gratuita.

El espectáculo, organizado por la cátedra a cargo del profesor titular Hugo Cerusico, ofrecerá una muestra del trabajo artístico realizado por los estudiantes durante el primer cuatrimestre de 2026. Los protagonistas de la velada serán alumnos de las distintas licenciaturas en interpretación musical de la institución, quienes integran diversas agrupaciones de cámara y especialidades instrumentales.

El público podrá disfrutar de un repertorio que incluirá obras de distintos períodos y estéticas, interpretadas en una amplia variedad de formaciones.

La gran novedad de esta tercera edición es su apertura a nuevos escenarios. Al trasladar la actividad fuera de las aulas y sumarla a la programación de la Sala Elina Alba, el ciclo cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Mendoza. Esta articulación institucional no solo fortalece los vínculos entre la formación artística universitaria y los espacios culturales de la comunidad, sino que también favorece nuevas instancias de encuentro y diálogo entre los estudiantes, los docentes y el público general.