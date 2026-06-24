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El presidente del HCD recibió a representantes de los Colegios Profesionales de San Rafael

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 24 junio, 2026

El presidente del HCD, Nahuel Arscone, mantuvo un encuentro con autoridades de los distintos Colegios Profesionales del departamento, quienes plantearon la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre las entidades profesionales y el Estado.
Durante la reunión se abordaron temas vinculados al rol de los colegios profesionales en la comunidad, la autonomía municipal y diversas problemáticas que afectan al ejercicio de las profesiones en la región.

Asimismo, los representantes de las entidades manifestaron su predisposición para aportar su experiencia y conocimientos técnicos en la elaboración de propuestas que contribuyan al desarrollo de San Rafael y al fortalecimiento institucional del departamento.
«Creemos que el diálogo permanente con las instituciones intermedias y los colegios profesionales es fundamental para construir políticas públicas más sólidas y con una mirada técnica. Desde el Concejo Deliberante siempre vamos a tener las puertas abiertas para trabajar de manera conjunta por el desarrollo de San Rafael», expresó el presidente del HCD, Nahuel Arscone.
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