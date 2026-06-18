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El petróleo se desploma y crece la expectativa: ¿pueden bajar los combustibles en Argentina?

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 18 junio, 2026

Tras la fuerte caída del precio internacional del crudo, YPF analiza cómo continuará su política de precios. La petrolera busca alcanzar un nuevo equilibrio en los surtidores, aunque advierte que hay otros factores que influyen en el valor final de las naftas y el gasoil.

 

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