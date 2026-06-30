El nexo con los gobernadores y los aliados: el desafío de Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

El desembarco de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete llega con el propósito de aceitar el vínculo con los gobernadores, pero también con los legisladores aliados para la sanción de reformas que diseñó el presidente Javier Milei.

La hoja de ruta del «año más reformista de la historia» se vio empantanado con la polémica que gira en torno a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, que debió renunciar a la coordinación de los ministerios por presiones de los aliados y de la oposición.

«Gran parte del trabajo tiene que ver con trabajar con los gobernadores y requiere de un músculo político. En este caso, desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador que conoce bien el oficio político«, fue la explicación que dio el libertario para explicar el nombramiento del exlegislador del PRO.

Luego de meses de empantanamiento en la gestión, el funcionario deberá imprimirle dinamismo a la diaria y potenciar las negociaciones con el arco político para consolidar las aspiraciones del Poder Ejecutivo. Al plan, se suman sus deseos propios de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027.

Por lo que el ex diputado deberá equilibrar las tensiones para llegar bien posicionado a la contienda electoral y para eso deberá evitar que la tensión interna lo absorba. En Balcarce 50, lo descuentan: «Va a ser un vocero feliz y no se va a meter en quilombos», vaticinó una importante fuente con acceso al despacho presidencial.

Desde el entorno del ex ministro del Interior aseguran que continuará con sus visitas a las provincias e intensificará los contactos con los aliados. Incluso, desde el PRO, hay quienes hablan de un potencial apalancamiento para mejorar el vínculo entre el ex presidente Mauricio Macri, quien celebró la designación de «El Colo», y el presidente Javier Milei.

Este lunes, el flamante jefe de Gabinete recibirá a su antecesor para ordenar la transición y se espera que el próximo martes jure formalmente en el Salón Blanco de Casa Rosada. Asimismo, el miércoles a las 9.30 escoltará a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza.

Santilli se ajusta a la impronta conciliadora que la administración libertaria busca darle a esta etapa de la gestión. Su nombramiento llegó tras la designación de Adrián Ravier en la Vocería Presidencial y la de Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa.

Fuente;https://617.news/el-nexo-con-los-gobernadores-y-los-aliados-el-desafio-de-santilli-al-frente-de-la-jefatura-de-gabinete/