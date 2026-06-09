El Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú invita a estudiantes a participar de visitas guiadas

La Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, invita a docentes y estudiantes de nivel inicial, escuelas primarias y secundarias a descubrir el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader (San Martín 3651, Mayor Drummond, Luján de Cuyo). La actividad es gratuita.

Para realizar la inscripción a las visitas guiadas, las instituciones deberán completar el siguiente formulario AQUÍ.

Las visitas serán confirmadas por el personal del Museo a través de correo electrónico y los turnos de las visitas podrán ser de martes a viernes a las 9:30, 10:30, 14:30, 15:30 y 16:30 (según disponibilidad). Para consultas comunicarse al teléfono 4960224 o mail: museofadermendoza@gmail.com Sobre el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader

El Museo Provincial de Bellas Artes de Mendoza fue creado en 1927. Cuenta con una colección de más de 1700 obras de artistas locales, nacionales e internacionales. Posee además una de las colecciones de las obras de Fernando Fader, además de los murales de su autoría.

El edificio actual perteneció a la casona de fin de semana de la familia Guiñazú construida a finales del siglo XIX. Donada al gobierno de Mendoza en 1945, fue reacondicionada para que reabriera en 1951 como Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa de Fader.

El edificio y el Parque Museo fueron declarados Bienes Patrimoniales de la Provincia en 1998, siendo restaurados entre el 2017 y el 2019.

El museo tiene como objetivo conservar, proteger y difundir el Patrimonio Provincial.

Las muestras que se encuentran disponibles

Las muestras que se encuentran en el Museo Provincial en este momento son las siguientes:

Laureados

La exposición reúne obras premiadas en salones provinciales desde 1918, las cuales forman parte de la construcción de la identidad visual de la provincia. La muestra propone revisar estos primeros premios como parte de un proceso histórico atravesado por cambios estéticos, políticos y culturales, analizando también la participación de las mujeres y de las propuestas alternativas al canon tradicional.

Abstracción simbólica de Ángel Oliveros (hasta el 21 de junio)

Exhibición enfocada en la producción del artista mendocino Ángel Oliveros, que recorre su pasaje progresivo desde la pintura figurativa hacia una abstracción de carácter simbólico. Sus trabajos toman como punto de partida a la naturaleza para explorar las formas visuales, conservando elementos de su formación académica como el equilibrio y el uso del color.

La imagen del trabajo en el trabajo de la imagen (hasta el 21 de junio)

La propuesta reúne piezas que analizan las transformaciones del trabajo industrial y rural a través del tiempo. Incluye la obra Sin pan y sin trabajo, de Ernesto de la Cárcova, producciones locales sobre el modelo vitivinícola de Javier de Verda y Ramón Subirats, y trabajos de creadores como Alaminos, Ruiz López, Abraham Vigo, Juan Scalco y Carlos Hermosilla Álvarez.

Además se puede disfrutar de la muestra permanente de Fernando Fader, la sala dedicada a artistas nacionales (Forner, Pettoruti, Quinquela, Berni, Castagnino y del Prete) y la muestra de esculturas de la colección patrimonial emplazadas en galerías exteriores y jardines del Parque Museo.