El Museo Moyano presenta la charla «Los soldados negros en el Ejército de los Andes»

En el marco de la muestra “Mendoza Negra”, el encuentro tendrá lugar el próximo viernes 5 de junio, a las 19, en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, ubicado en el Prado Español del Parque General San Martín.

La Subsecretaría de Cultura de la provincia invita a la comunidad a participar de la charla especial dictada por la especialista Oriana Pelagatti (Universidad Nacional de Cuyo-INCIHUSA CONICET). La participación es gratuita y abierta al público en general, con cupos limitados.

Esta actividad se desarrolla en el marco de la muestra temporal “Mendoza Negra. Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana”, una exposición que busca visibilizar la historia de la esclavitud y la huella fundamental de la comunidad afrodescendiente en la región, integrando los resultados de investigaciones históricas recientes.

Sobre la propuesta y la muestra

A través de documentos inéditos, imágenes, objetos y diversos recursos interpretativos, Mendoza Negra reconstruye trayectorias sociales, laborales y culturales que resultan clave para entender la identidad de la provincia. La charla de Oriana Pelagatti profundizará específicamente en el rol, el sacrificio y las historias de vida de los soldados negros que integraron las filas de la epopeya sanmartiniana.

El proyecto cuenta con una sólida base académica e institucional, ha sido declarado de interés por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo y dispone del aval del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA–CONICET), el Archivo de Fotografía Histórica (FFyL–UNCUYO), la cátedra Historia de Mendoza (FFyL–UNCUYO) y la Cátedra de Literatura Francesa II (FFyL–UNCUYO).

Un equipo de investigación multidisciplinar

La responsabilidad académica y la curaduría general de la muestra están a cargo de Orlando Gabriel Morales (investigador de INCIHUSA-CONICET).

El equipo de trabajo se completa con el historiador Daniel Grilli (director del Archivo de Fotografía Histórica y curador del material fotográfico institucional), y la profesora Marine Ruiz (Cátedra Literatura Francesa II), encargada de la curaduría literaria. Asimismo, integran este esfuerzo colectivo los investigadores María Victoria Urquiza, Matías Latorre Carabelli, Juliana Marcia Vilchez Pereira, Luis César Caballero y la propia disertante de la jornada, Oriana Pelagatti.

Se invita a periodistas, estudiantes, historiadores y al público general a asistir a este encuentro clave para repensar nuestro pasado. Al ser los cupos limitados, se recomienda asistir con puntualidad.