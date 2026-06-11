El municipio recorre el secano de cara a la temporada invernal

Las actividades se desarrollarán junto al Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) e incluirán encuentros con puesteros de diferentes zonas del departamento. Esta semana iniciarán en la zona de El Sosneado, donde se compartirán pronósticos climáticos, medidas preventivas y estrategias para enfrentar las bajas temperaturas y eventuales contingencias meteorológicas.

El titular de Defensa Civil, Hugo Crescitelli, explicó que el cambio climático ha generado nuevas condiciones que obligan a extremar los cuidados. “Antes el puestero estaba preparado para nevadas de varios días. Hoy las nevadas pueden aparecer en cualquier momento, ser muy breves pero de gran magnitud, por lo que es importante estar atentos y preparados”, señaló.

Durante las visitas también se abordarán aspectos vinculados al resguardo de los animales, principal sustento económico de muchas familias de la zona. En ese sentido, Crescitelli destacó la importancia de fortalecer los canales de comunicación entre los habitantes del secano y los organismos de emergencia.

“Queremos acercar pequeñas recomendaciones para que sepan cuándo es conveniente salir al campo y cuándo no, anticipándonos a situaciones que puedan poner en riesgo a las personas y a los animales”, agregó.

Desde el área remarcaron que la prevención es uno de los ejes centrales del trabajo que se realiza durante todo el año.