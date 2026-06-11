San Rafael, Mendoza jueves 11 de junio de 2026
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El municipio recorre el secano de cara a la temporada invernal

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 11 junio, 2026

Con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y acompañar a las familias que habitan las zonas más alejadas del departamento, el Municipio de San Rafael, a través de Defensa Civil y la Dirección de Arraigo, realizará una serie de visitas al secano sanrafaelino para brindar recomendaciones de cara al invierno.

Las actividades se desarrollarán junto al Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA) e incluirán encuentros con puesteros de diferentes zonas del departamento. Esta semana iniciarán en la zona de El Sosneado, donde se compartirán pronósticos climáticos, medidas preventivas y estrategias para enfrentar las bajas temperaturas y eventuales contingencias meteorológicas.

El titular de Defensa Civil, Hugo Crescitelli, explicó que el cambio climático ha generado nuevas condiciones que obligan a extremar los cuidados. “Antes el puestero estaba preparado para nevadas de varios días. Hoy las nevadas pueden aparecer en cualquier momento, ser muy breves pero de gran magnitud, por lo que es importante estar atentos y preparados”, señaló.

Durante las visitas también se abordarán aspectos vinculados al resguardo de los animales, principal sustento económico de muchas familias de la zona. En ese sentido, Crescitelli destacó la importancia de fortalecer los canales de comunicación entre los habitantes del secano y los organismos de emergencia.

“Queremos acercar pequeñas recomendaciones para que sepan cuándo es conveniente salir al campo y cuándo no, anticipándonos a situaciones que puedan poner en riesgo a las personas y a los animales”, agregó.

Desde el área remarcaron que la prevención es uno de los ejes centrales del trabajo que se realiza durante todo el año.

 

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