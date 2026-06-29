El Ministerio de Producción refuerza las medidas de prevención contra la triquinosis en toda la provincia

La cartera productiva intensifica las acciones de concientización y control sanitario para prevenir esta enfermedad que se transmite por el consumo de carne y derivados contaminados, y recuerda las recomendaciones para productores y consumidores.

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Ganadería, continúa fortaleciendo las acciones de prevención, concientización y control sanitario para evitar casos de triquinosis, una enfermedad zoonótica que puede afectar gravemente la salud de las personas.

La triquinosis es una enfermedad producida por el parásito Trichinella spiralis, que se transmite principalmente por el consumo de carne de cerdo o de animales silvestres infectados, así como de embutidos y productos elaborados sin los controles sanitarios correspondientes.

En este sentido, la Dirección de Ganadería recuerda a productores y consumidores la importancia de extremar las medidas de prevención, especialmente durante la elaboración y consumo de productos cárnicos de origen familiar o artesanal.

Entre las principales recomendaciones se destacan adquirir alimentos únicamente en establecimientos habilitados, verificar su procedencia, evitar el consumo de productos caseros de origen desconocido y realizar los análisis sanitarios correspondientes antes de consumir carne proveniente de faenas familiares. Asimismo, se recuerda que la cocción completa de la carne a más de 70°C elimina el parásito, mientras que la salazón, la refrigeración o el congelamiento doméstico no resultan efectivos para destruirlo.

Desde el organismo provincial también se enfatiza la necesidad de mantener buenas prácticas de manejo en los criaderos porcinos, controlar la presencia de roedores, evitar alimentar a los animales con residuos urbanos y respetar las normas sanitarias vigentes para la producción porcina.

«La prevención es una responsabilidad compartida. Por eso seguimos trabajando para reforzar los controles y la concientización, protegiendo tanto la salud de la población como la producción porcina provincial», destacó el director de Ganadería Francisco Ríos.

Ante la aparición de síntomas como fiebre, dolores musculares, trastornos digestivos o hinchazón de párpados luego de consumir productos cárnicos, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica oportuna.