El Mendoza Sax Fest recibe el apoyo Institucional de la UNESCO y presenta una inédita grilla con grandes artistas

La Subsecretaría de Cultura invita a participar del Festival, referencia internacional en el campo de la música y el saxofón, que ha obtenido el respaldo de la UNESCO y anuncia una programación histórica con artistas de Estados Unidos, Francia, Brasil, Cuba y Argentina, del 20 al 23 de noviembre de 2026 en Mendoza. La 7ª Edición Deluxe tendrá como figura central a Kenny Garrett, uno de los saxofonistas de jazz más influyentes del mundo.

El Festival Internacional Mendoza Sax Fest recibió el apoyo Institucional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otorgado por su oficina Regional en Montevideo. Este reconocimiento posiciona al festival como uno de los pocos eventos culturales de la Argentina con respaldo directo del organismo multilateral más importante en materia de cultura y patrimonio a nivel mundial.

El Mendoza Sax Fest es un festival único dedicado a la música y el saxofón con alcance internacional en América del Sur. Cada edición convoca a los grandes referentes mundiales del instrumento junto con estudiantes, docentes y músicos de Argentina y la región, combinando conciertos de alto nivel con una intensa actividad pedagógica.

El auspicio de la UNESCO reconoce en el festival su alineación con los pilares fundamentales de la organización: diversidad cultural, educación artística de calidad, cooperación internacional y el valor del patrimonio musical como herramienta de desarrollo humano.

«Este reconocimiento nos impulsa a seguir construyendo cultura desde Mendoza para el mundo. El auspicio de la UNESCO es, al mismo tiempo, un honor y una responsabilidad que asumimos con orgullo y compromiso», destacaron Mauricio Agüero y Emilio Spitz, directores del Festival Internacional Mendoza Sax Fest.

El festival es coproducido por el Gobierno de la Provincia de Mendoza y cuenta, además, con declaraciones de Interés Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación y de Interés Legislativo del Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. El auspicio de la UNESCO se suma a estos reconocimientos y consolida al Mendoza Sax Fest como un proyecto cultural de alcance internacional que posiciona a Mendoza en el mapa cultural del mundo.

Figura estelar: Kenny Garrett llega por primera vez a Mendoza

La 7ª Edición Deluxe tendrá como figura central a Kenny Garrett, uno de los saxofonistas de jazz más influyentes del mundo, en su primera visita a Mendoza. Se presentará con su banda completa interpretando Sounds from the Ancestors (2021) —su aclamado álbum distinguido como masterpiece por la revista DownBeat— y además impartirá masterclasses exclusivas para los participantes del festival.

Nacido en Detroit en 1960, Garrett comenzó su carrera a los 17 años en la Duke Ellington Orchestra y se convirtió en el saxofonista de cabecera de Miles Davis durante los últimos cinco años de vida del legendario trompetista. El Washington City Paper lo describió como «el más importante saxo alto de su generación» y The New York Times como «el más admirado saxo alto de jazz después de Charlie Parker». En 2010 ganó el Grammy al mejor Álbum de Jazz Instrumental por Five Peace Band, junto a John McLaughlin y Chick Corea.

Además del concierto en el Auditorio Ángel Bustelo (domingo 22 de noviembre, 21 hs.), Garrett impartirá dos jornadas de masterclasses en el Espacio Cultural Julio Le Parc —el viernes 20 y el sábado 21— en lo que constituye una oportunidad pedagógica sin precedentes en la región.

Una programación de nivel mundial: los artistas de la edición 2026

La 7ª edición presenta un elenco de artistas internacionales y nacionales de primer nivel, que combinarán conciertos, clínicas y masterclasses a lo largo de cuatro días intensos:

Artistas internacionales

Kenny Garrett (Estados Unidos) Saxofonista de jazz. Exmiembro de la banda de Miles Davis y ganador del Grammy. Brindará un imperdible concierto y dictará una masterclasses.

Claude Delangle (Francia) Referente mundial del saxofón clásico, catedrático del Conservatoire National Supérieur de Musique de París. Dictará Masterclasses y será parte del concierto con la Orquesta Filarmónica.

Susan Fancher (Estados Unidos) Saxofonista clásica de proyección internacional. Brindará masterclasses y actuará como solista con la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Miguel Villafruela (Cuba) Saxofonista de destacada trayectoria internacional. Brindará una masterclass y será parte del concierto con la Filarmónica.

Sintia Piccin (Brasil) Referente del saxofón latinoamericano. Será parte de clínicas y del concierto en la velada latinoamericana del Festival.

Mark Engebretson (Estados Unidos) Saxofonista y compositor residente del Festival. Será parte de la clínica en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

Artistas Nacionales

Cuarteto D’Coté. Cuarteto de saxofones argentino con fuerte impronta tanguística. Pioneros en la difusión del género en este formato.

Sergio Dawi. Histórico saxofonista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (1987–2001), multiinstrumentista y compositor con una vasta trayectoria en jazz, rock y música escénica.

Ricardo Cavalli. Uno de los saxofonistas de jazz más reconocidos de Argentina. Becado en la Berklee College of Music, elegido mejor saxofonista del país por la prensa especializada de forma ininterrumpida desde el año 2000.

Las sedes del festival son el Espacio Cultural Julio Le Parc (actividades pedagógicas), el Teatro Independencia (concierto clásico con la Orquesta Filarmónica), el Teatro Plaza (velada latinoamericana), el Centro Cultural Cristóforo Colombo (piano y saxofón desde Francia), el Auditorio Ángel Bustelo (concierto de Kenny Garrett), Planta Uno en Godoy Cruz (after fest), conciertos en bodegas y museos de Mendoza.

Acerca del Festival

El Festival Internacional Mendoza Sax Fest es un evento cultural de referencia en América Latina, dedicado a la promoción y difusión del saxofón en todas sus dimensiones: artística, pedagógica y comunitaria. Dirigido por los saxofonistas Mauricio Agüero y Emilio Spitz, reúne cada año a cerca de 300 saxofonistas de toda Argentina y el mundo en torno a conciertos históricos, masterclasses, ensambles, workshops y jams, al pie de la Cordillera de los Andes.

Entradas disponibles

La segunda preventa para la 7ª edición del Mendoza Sax Fest ya se encuentra disponible, para adquirir las entradas ingresar a la plataforma EntradaWeb.com. La inscripción incluye:

– Acceso a todas las Masterclases, clínicas y workshops

– Entrada a todos los conciertos centrales

– Ubicaciones privilegiadas en todos los conciertos centrales

– Acceso a participar los ensambles

– Posibilidad de ser alumno activo en clases magistrales

– Acceso a todos los stands y charlas de expositores

– Participación en todos los sorteos

– Acceso a las comunidades digitales

Para conocer el cronograma completo de actividades por día y obtener más información ingresar aquí.