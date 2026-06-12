El Matadero Frigorífico Municipal avanza hacia una nueva etapa de desarrollo productivo y de comercialización del chivo malargüino

El Matadero Frigorífico Regional Malargüe continúa dando pasos firmes en el fortalecimiento de la producción local. En esta oportunidad, se llevó a cabo el Procedimiento de Prueba necesario para avanzar en la obtención de la habilitación de Ciclo II, cuya aprobación depende del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Durante la jornada se realizó el proceso completo de trozado de carne caprina, observándose cómo el chivo es dividido en seis partes para luego pasar a su envasado, ya sea al vacío o mediante film. Posteriormente, los cortes son empaquetados en cajas y rotulados con toda la información correspondiente, cumpliendo con los requisitos exigidos para su comercialización.

La prueba incluyó además el cuarteo y sellado al vacío de carne caprina utilizando el equipamiento adquirido por la Municipalidad de Malargüe a través de la Dirección de Desarrollo Productivo, una inversión estratégica orientada a agregar valor a la producción regional.

Este avance representa una instancia fundamental para ampliar las posibilidades de comercialización del reconocido chivo malargüino hacia otros mercados del país, especialmente en la región patagónica, fortaleciendo el desarrollo productivo local y generando nuevas oportunidades para los productores del departamento.

Desde el municipio destacaron el compromiso y esfuerzo de todo el equipo del Matadero Frigorífico Regional Malargüe, que ha trabajado de manera incansable para alcanzar esta importante etapa del proceso.

La obtención de la habilitación de Ciclo II permitirá seguir avanzando en la agregación de valor a la producción local, consolidando a Malargüe como un referente en la cadena productiva caprina de la región.