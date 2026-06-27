El HCD reconoció a sanrafaelinos que inspiran con su ejemplo en el deporte, la solidaridad y el cuidado del ambiente

Durante la mañana de este viernes el HCD sanrafaelino volvió a convertirse en escenario de un emotivo homenaje a quienes, desde distintos ámbitos, trabajan día a día para dejar una huella positiva en la comunidad. En una nueva entrega de Declaraciones de Interés Municipal, Social y Deportivo, fueron distinguidos deportistas, instituciones y referentes locales por su compromiso, esfuerzo y aporte al crecimiento del departamento. Durante la mañana de este viernes el HCD sanrafaelino volvió a convertirse en escenario de un emotivo homenaje a quienes, desde distintos ámbitos, trabajan día a día para dejar una huella positiva en la comunidad. En una nueva entrega de Declaraciones de Interés Municipal, Social y Deportivo, fueron distinguidos deportistas, instituciones y referentes locales por su compromiso, esfuerzo y aporte al crecimiento del departamento.

Entre los reconocidos se encuentran la Escuela de Patín Artístico dirigida por Candela Pascual; los jóvenes ciclistas Bautista Saldeña y Agustín Tarantelli; el profesor Luciano Gulbi; el Programa de Conservación del Cóndor Andino, impulsado por la Fundación Bioandina Argentina y la Fundación Cullunche; la Escuela de Kung-Fu “Dragones del Sur” de Villa Atuel; Natalia Benavídez, coordinadora del evento solidario “Vendimia y Diálisis”; y la atleta Brenda Muñoz, reciente subcampeona sudamericana de Trail y Montaña.

La ceremonia estuvo marcada por la emoción y el orgullo de familiares, amigos y representantes de diversas instituciones que acompañaron a los homenajeados. Cada una de las distinciones puso en valor historias de perseverancia, superación y vocación de servicio, reflejando el enorme potencial humano que existe en San Rafael.

Desde el Concejo Deliberante destacaron que estos reconocimientos buscan visibilizar el trabajo silencioso y constante de personas e instituciones que, con su dedicación y compromiso, contribuyen a construir una comunidad más solidaria, inclusiva y con mayores oportunidades para todos. Porque detrás de cada logro y de cada proyecto hay sanrafaelinos que, con su ejemplo, inspiran y engrandecen a todo el departamento.