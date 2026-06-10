El HCD acompañó el Congreso de Economía Circular y Desarrollo Sostenible

El presidente del Concejo Deliberante, Nahuel Arscone, junto a concejales del cuerpo legislativo, participaron y distinguieron al Congreso de Economía Circular y Desarrollo Sostenible organizado por el Clúster para la Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible (CEADS). El presidente del Concejo Deliberante, Nahuel Arscone, junto a concejales del cuerpo legislativo, participaron y distinguieron al Congreso de Economía Circular y Desarrollo Sostenible organizado por el Clúster para la Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible (CEADS).

La actividad reunió a instituciones, empresas y organizaciones comprometidas con la promoción de prácticas sostenibles, la educación ambiental y el cuidado de los recursos naturales.

«Estos espacios son fundamentales para generar conciencia y fortalecer el trabajo conjunto en favor de un desarrollo sostenible para nuestra comunidad», expresó Arscone. «Estos espacios son fundamentales para generar conciencia y fortalecer el trabajo conjunto en favor de un desarrollo sostenible para nuestra comunidad», expresó Arscone.

Desde el HCD destacaron la importancia de acompañar iniciativas que promuevan la participación, la educación ambiental y el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente.