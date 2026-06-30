El Gobierno nacional prorrogó hasta el 15 de diciembre de 2026 la operación del Sistema Hidroeléctrico Diamante por parte de Hidroeléctrica Diamante S.A. (HIDISA), mientras avanza con el proceso para adjudicar una nueva concesión mediante una licitación pública nacional e internacional.

La decisión fue oficializada a través de la Resolución 145/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La medida establece que la empresa continuará administrando el complejo siempre que, dentro de los cinco días corridos desde la entrada en vigencia de la norma, presente una Carta de Adhesión aceptando las condiciones fijadas por la Nación. En caso de cumplir ese requisito, podrá mantener la explotación hasta el 15 de diciembre o hasta que se concrete la adjudicación del nuevo operador, si el concurso concluye antes.

Si la concesionaria decide no adherir, igualmente deberá garantizar la generación eléctrica durante un período mínimo de 90 días corridos. Ese plazo permitirá al Estado nacional adoptar las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio y evitar interrupciones en el suministro mientras define un esquema alternativo de administración.

La resolución recuerda que la concesión original, otorgada en 1994 por un plazo de 30 años, venció en octubre de 2024 y desde entonces fue prorrogada en distintas oportunidades mediante períodos de transición. Además, señala que la Nación y la Provincia de Mendoza firmaron en marzo de 2025 un acuerdo para desarrollar en forma conjunta la futura licitación internacional, destinada a seleccionar un nuevo concesionario para el aprovechamiento hidroeléctrico del río Diamante.

Entre las obligaciones impuestas a HIDISA durante esta extensión figuran mantener vigente una garantía de cumplimiento de al menos un millón de dólares, presentar cada cuatro meses un inventario actualizado de los bienes afectados al complejo, permitir inspecciones de los interesados en el futuro proceso licitatorio y continuar abonando las regalías que acuerden la Secretaría de Energía y el Gobierno de Mendoza.

También se posterga la transferencia definitiva de los activos al Estado hasta la finalización de esta nueva prórroga. La Subsecretaría de Energía Eléctrica continuará desempeñándose como veedora del sistema durante todo el período establecido.

El decreto