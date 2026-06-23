El Gobierno de Mendoza tuvo este lunes una nueva reunión paritaria con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) en la que alcanzó una propuesta del 11% de aumento para el segundo semestre, a implementarse en dos tramos. Con un extra por ayuda en útiles que se abonaría en tres cuotas por un total de 330 mil pesos. El gremio bajará la oferta a las bases para que se vote su aprobación o no.

Consiste en un incremento del 7% en agosto y un 4% en noviembre. El extra que se pagará en concepto de ayuda de útiles será en tres oportunidades. Los primeros 150 mil pesos el 17 de julio, otros 100 mil pesos el 11 de septiembre y los restantes 80 mil pesos en octubre, siempre incluidos con los haberes.

Los incrementos no son acumulativos y se calculan sobre la base del salario del mes de junio. Implica también a los celadores nucleados en el sindicato.

“La bajamos porque dentro de los requerimientos que habíamos planteado tenía que haber una recuperación de lo que perdimos el primer semestre y el Gobierno puso a disposición una cuota de vestimenta y útiles por cargo, para docentes y celadores, más los porcentajes“, señaló a El Sol el titular del SUTE, Gustavo Correa.

Por otro lado, el titular del gremio aseguró que en esta reunión también se avanzó sobre otra cuestión que venían discutiendo, vinculada al protocolo de seguridad para docentes, directivos y celadores. “Necesitamos un protocolo que nos cuide y responda a las necesidades de los trabajadores sobre lo que está pasando en las escuelas con los niveles de violencia y agresión”, agregó.

Además, habrá una nueva reunión propuesta para la primera semana de noviembre, en la que se analizará el impacto del incremento ofrecido, sobre la pirámide salarial. Esto con el objetivo de evaluar una eventual adecuación del ítem Jerárquico.

Se trata de la tercera reunión entre el Ejecutivo y el sindicato docente. El martes de la semana pasada habían entrado en cuarto intermedio, según el sindicato, porque el Gobierno les pidió tiempo para analizar la propuesta técnica. Este lunes fue presentada.

La propuesta implica una mejoría en las condiciones de la primera oferta que puso al alcance del gremio la comisión negociadora el 5 de junio pasado. En aquella oportunidad, el incremento era solo del 8%, a pagar un 5% en agosto y un 3% en noviembre. “Claramente está lejísimo del lugar que nosotros venimos planteando que el gobierno resuelva, así que hemos rechazado la propuesta“, había expresado Correa en esa oportunidad.

El sindicato recibió la propuesta y decidió someterla a la consideración de los trabajadores de la educación en asambleas, a través de los mecanismos de deliberación del gremio, que luego informará el resultado de esa consulta. El 30 de junio será el plenario departamental y el 1° de julio a nivel provincial.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/el-gobierno-mejoro-la-propuesta-para-el-sute-y-el-sindicato-la-sometera-a-votacion/