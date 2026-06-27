San Rafael, Mendoza 27 de junio de 2026
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El Gobierno fortalece la presencia de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo en el Sur de Mendoza

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 27 junio, 2026

Con la presencia del ministro de Trabajo, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y del subsecretario de Trabajo y Empleo, Rodrigo Herrera, se puso en funciones a la nueva coordinadora de la delegación Zona Sur del organismo, Iris Herrera.

En el marco del proceso de modernización del Estado que impulsa el Gobierno de Mendoza, asumió Iris Herrera como coordinadora de la delegación Zona Sur de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo. La delegación funciona en un nuevo espacio ubicado en el Centro Cívico Cora Tejeiro de Acosta, de San Rafael, para optimizar la atención y acercar los servicios a la comunidad.

En el acto de presentación de la nueva delegada de la subsecretaría de Trabajo y Empleo en la zona sur, estuvieron presentes el ministro de Trabajo, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema acompañado por el subsecretario de Trabajo y Empleo, Rodrigo Herrera.

Natalio Mema destacó la recuperación y modernización de un edificio icónico en San Rafael para centralizar servicios del gobierno provincial en la zona sur. En ese sentido destacó que “se están impulsando dos líneas de acción: la digitalización y simplificación de trámites para facilitar la interacción ciudadana con el Estado, y el fortalecimiento de la atención presencial, reconociendo su importancia para empresas y ciudadanos. Hay que resaltar la función de la subsecretaría de Trabajo en el acompañamiento y asesoramiento tanto a empleados como a empleadores, especialmente en contextos económicos difíciles”

Por su parte, el subsecretario de Trabajo y Empleo, Rodrigo Herrera manifestó que: “ la nueva delegada será la persona encargada de coordinar el trabajo en toda la zona sur, en los departamentos de General Alvear, San Rafael y Malargüe para llevar adelante la digitalización y modernización impulsada por el gobierno provincial”.

La nueva coordinadora, Iris Herrera expresó que una de sus prioridades es la capacitación del personal; establecer mesas de diálogo con empleadores e instituciones, y brindar asesoramiento a los particulares para garantizar el respeto de los derechos laborales. También destacó el apoyo de las autoridades y el trabajo realizado por el Gobierno provincial para adecuar el nuevo edificio que permite ofrecer mejores servicios a todos los ciudadanos del sur mendocino.

 

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