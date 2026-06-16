El Gobierno elude la reforma política en el Senado para no tratar Ficha Limpia y empuja la ley “Hojarasca”

En paralelo a la evasión del debate de la reforma política para, de esa manera, no hablar de Ficha Limpia, el oficialismo senatorial, que lidera Patricia Bullrich, intentará desde mañana que las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General debatan la ley “Hojarasca” que ya aprobó Diputados y que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Otro articulado de este funcionario podría incluso ir al recinto el jueves, si es que la Casa Rosada logra coincidir con la oposición dialoguista para más cambios en propiedad privada. En las últimas semanas, los aliados le despedazaron el proyecto a la porteña, que cedió bastante para un dictamen y, ahora, deberá soltar aún más en algo importante para Balcarce 50. Siempre y cuando no estalle la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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En mayo pasado, la iniciativa que elimina 58 normas, modifica artículos de otras ocho y deroga dos decretos considerados “inútiles, anacrónicos o contrarios a las libertades individuales” obtuvo 139 votos a favor, 96 en contra y nueve abstenciones en Diputados. Se discutirá ahora en un plenario de dos comisiones comandadas por oficialistas: Agustín Coto (Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (Legislación General).

«Hojarasca» agrupa las eliminaciones en seis categorías: leyes superadas por normativas posteriores; obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo; que afectan libertades individuales; que generan burocracia innecesaria; que refieren a organismos ya disueltos; y organismos financiados con fondos nacionales sin actividad real.

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Entre las normas a derogar figuran las de azotes -del siglo XIX-, de microfilmación, de mochileros, y de regulaciones sobre laboratorios públicos que, según la administración central, nunca crearon nuevos establecimientos ni asignaron fondos. El secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, explicó durante el debate en comisiones de la Cámara baja que el proyecto apunta a “reducir conflictos y confusión normativa” mediante la sustitución de marcos jurídicos antiguos por articulados más modernos.

Los libertarios y titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente (Prensa Senado)

Por otra parte, el texto que llegó al recinto de Diputados incorporó modificaciones en comparación con el primer documento que desde Balcarce 50 se mandó al Congreso. Por solicitud de distintos sectores, el oficialismo excluyó la Ley 11.380, vinculada a préstamos del Banco de la Nación Argentina para cooperativas. También preservó la 20.959, que otorga la credencial de libre circulación a parlamentarios, y se mantuvo el financiamiento público del Círculo de Legisladores de la Nación.

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La iniciativa tiene un historial accidentado. Presentada por primera vez en 2024, perdió estado sin ser tratada en el recinto. El Ejecutivo la reenvió en marzo pasado. Obtuvo dictamen en abril y, en medio de la controversia por el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, consiguió aprobarse en mayo.

El desinterés de Bullrich y la Casa Rosada para abrir el juego de la reforma política y así evitar que aliados intenten separar Ficha Limpia -y firmar un dictamen- queda ratificado no sólo por el temario del plenario para las 15: Asuntos Constitucionales -es decir, Coto- convocó una hora más tarde para tratar un proyecto de -la casi nada dialoguista- Natalia Gadano para avalar el convenio de creación del parque interjurisdiccional marino “Monte León” entre el Estado nacional y Santa Cruz. Es el nivel de prioridades que manejan la porteña y el Gobierno.

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Más allá de todo esto, lo trascendental de mañana ocurrirá a las 18, en la reunión de Labor Parlamentaria que convocó la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Allí, los líderes de las bancadas definirán la eventual sesión del jueves. El kirchnerismo presiona para dinamitar la suerte de Adorni esa jornada, mientras radicales y macristas avisaron que prefieren no poner las manos en el fuego por un mimado de los hermanos Milei.

El panorama es delicado y muchos se preguntan, a esta altura, por qué se insiste con ir al recinto en una semana “corta”, lo que eleva los dobles pensamientos y las desconfianzas en el corazón del mileísmo. De hecho, el escenario actual fue aprovechado a la perfección por Bullrich, que se le adelantó hasta la oposición más férrea. El inconveniente de la ex ministra de Seguridad es que lo hace como jefa libertaria y, días atrás, su propio espacio se partió en tres por un simple pliego judicial, lo que reventó la visión de control sobre la Cámara alta. Sí ganó un puñado de primeras planas, una de sus obsesiones desde ingresó al mundo “casta”, hace ya varias décadas.

Fuente:https://www.infobae.com/politica/2026/06/16/el-gobierno-elude-la-reforma-politica-en-el-senado-para-no-tratar-ficha-limpia-y-empuja-la-ley-hojarasca/