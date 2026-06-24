Según la norma, la Provincia autorizó la liquidación de $20.532 millones en concepto de coparticipación municipal, recursos que se distribuyen en función de los índices vigentes establecidos por la legislación provincial. Los fondos corresponden a la participación de los municipios en impuestos nacionales y provinciales, entre ellos Ingresos Brutos y Sellos.
Además, el Ejecutivo provincial autorizó una segunda transferencia por $4.396 millones vinculada al régimen de Financiamiento Educativo previsto por la Ley Nacional 26.075 y la normativa provincial vigente. Estos recursos también serán distribuidos entre los municipios conforme a los mecanismos establecidos por la legislación mendocina.
En los fundamentos de la resolución, Hacienda señala que la decisión responde a la vigencia del régimen de participación municipal y a la política de acompañamiento financiero a los gobiernos locales, con el objetivo de remitir los recursos “con la mayor prontitud”. La distribución específica por comuna fue incorporada en anexos que acompañan la publicación oficial de la medida.