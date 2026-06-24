El Gobierno dispuso una nueva transferencia de fondos a los municipios por un monto total superior a los $24.900 millones, correspondientes a la primera quincena de junio de 2026. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 129 del Ministerio de Hacienda y Finanzas y contempla recursos provenientes tanto del régimen general de participación municipal como del financiamiento educativo.

Según la norma, la Provincia autorizó la liquidación de $20.532 millones en concepto de coparticipación municipal, recursos que se distribuyen en función de los índices vigentes establecidos por la legislación provincial. Los fondos corresponden a la participación de los municipios en impuestos nacionales y provinciales, entre ellos Ingresos Brutos y Sellos.

La resolución también establece la retención de $1.320 millones sobre los montos liquidados. Ese dinero será destinado a cancelar obligaciones que mantienen las comunas con distintos organismos, entre ellos el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Caja de Seguro Mutual y la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), por aportes y contribuciones correspondientes a mayo de 2026.

Además, el Ejecutivo provincial autorizó una segunda transferencia por $4.396 millones vinculada al régimen de Financiamiento Educativo previsto por la Ley Nacional 26.075 y la normativa provincial vigente. Estos recursos también serán distribuidos entre los municipios conforme a los mecanismos establecidos por la legislación mendocina.

En los fundamentos de la resolución, Hacienda señala que la decisión responde a la vigencia del régimen de participación municipal y a la política de acompañamiento financiero a los gobiernos locales, con el objetivo de remitir los recursos “con la mayor prontitud”. La distribución específica por comuna fue incorporada en anexos que acompañan la publicación oficial de la medida.