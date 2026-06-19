El Gobierno de Milei autoriza la venta de la filial argentina de Telefónica

El Gobierno de Javier Milei aprobó este miércoles la venta de la filial local de Telefónica a la empresa Telecom Argentina. El permiso para concretar la operación incluye una serie de exigencias de desinversión que condicionan la aprobación y se enmarca en una disputa política que lleva más de un año. De hecho, el presidente Milei tiene fijado en sus redes sociales, desde marzo de 2025, un mensaje contra el poderoso Grupo Clarín, uno de los propietarios de Telecom: allí lo acusa de buscar, con la adquisición de Telefónica, “quedarse con el 70% de las telecomunicaciones” en el país y asumir una “posición dominante” en la que “no habría competencia”. Telecom dejó trascender que considera “excesivas” las exigencias del Gobierno para autorizar la venta.

En febrero del año pasado, Telefónica vendió su filial Telefónica Móviles Argentina (Movistar) por 1.245 millones de dólares a la firma Telecom, cuyos accionistas mayoritarios son el Grupo Clarín, de capitales locales, y Fintech, del mexicano David Martínez. Pero el Gobierno de Milei suspendió la operación porque, sostuvo, “la fusión de ambas compañías incrementaría en forma significativa su participación en el mercado”, concentrando el 61% de la telefonía móvil, el 69% de la telefonía fija y hasta el 80% del servicio de internet residencial en algunas zonas del país.

Mientras la disputa también se libra en los tribunales judiciales, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) dictó ahora una resolución que autoriza la operación con una serie de obligaciones para Telecom. El Gobierno comunicó que la empresa deberá “ceder 6 millones de clientes móviles”, la mayoría en la zona metropolitana de Buenos Aires, “junto con la infraestructura asociada […] a un nuevo competidor del sector de las telecomunicaciones”. También deberá desprenderse de abonados al servicio de internet fija en las localidades donde la fusión supere el 50% del mercado –la firma estima que perdería unos 200.000 clientes–. Entre otras condiciones, Telecom tendrá, además, que devolver un total de 130 MHz del espectro radioeléctrico para que puedan utilizarlo otras compañías.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno, el cumplimiento de esos requisitos reducirá del 70 al 50% la concentración de los servicios de telecomunicaciones en manos del nuevo grupo empresario. “El objetivo final”, indica la declaración del Ejecutivo, “es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”.

Para Telecom, las exigencias del Gobierno son “excesivas” y superan “ampliamente” la propuesta realizada por la propia empresa, que había ofrecido “ceder 3 millones de abonados móviles y 130.000 abonados de banda ancha fija”, según fuentes citadas por el diario Clarín.

Más allá del pulso librado por Milei con el Grupo Clarín, la fusión de Telecom y Telefónica también fue rechazada en el Ente Nacional de Comunicaciones por las empresas Claro –filial de América Móvil, del mexicano Carlos Slim– y Telecentro –operador de internet y televisión de pago, propiedad del argentino Alberto Pierri–.

En contraste con la perspectiva difundida por el Gobierno, que enfatizó las exigencias que deberá cumplir Telecom, expertos en políticas de la comunicación advirtieron que la fusión propiciará una marcada concentración y que los requisitos de desinversión son de escaso impacto para un conglomerado que reunirá cerca de 40 millones de usuarios de telefonía móvil y más de 5,5 millones de abonados de internet fija.

Fuente;https://elpais.com/argentina/2026-06-18/el-gobierno-de-milei-autoriza-la-venta-de-la-filial-argentina-de-telefonica.html